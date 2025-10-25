Prefeitura de Jaru substitui mais uma ponte de madeira por tubo metálico na Linha 608

Publicada em 25/10/2025 às 10h18
A prefeitura de Jaru, através de equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura – Seminsp, trabalham nesta semana na substituição de mais uma ponte de madeira por tubo armco.
A ação acontece na altura do Km 35, da Linha 608, zona rural do município, e tem como objetivo possibilitar a vazão das águas, principalmente no período mais intenso das chuvas.
De acordo com o prefeito Jeverson Lima, o serviço acontece constantemente em diversas linhas do município. “A ação visa garantir melhorias nas estradas e boas condições de tráfego aos nossos produtores rurais”, disse.
Segundo o secretário de Infraestrutura, Chrystian Figueiredo lembrou que, até agora, mais de 200 pontes de madeira já foram substituídas por tubos armcos, proporcionando mais durabilidade nos serviços.
