Prefeitura de Jaru faz nova convocação de aprovados em processo seletivo para o cargo de assistente social

Por ASSESSORIA
Publicada em 04/10/2025 às 08h20
Publicada em 04/10/2025 às 08h20
A Prefeitura de Jaru publicou nesta sexta-feira, 03, edital de convocação de mais dois candidatos aprovados no processo seletivo Nº 001, para exercerem a função de assistente social.
Os convocados têm o prazo de três dias úteis para tomarem posse do cargo, sem possibilidade de prorrogação.
A documentação deverá ser enviada exclusivamente por meio de peticionamento eletrônico.
O edital com a lista de documentos e demais informações pode ser acessado por meio do link: transparencia.jaru.ro.gov.br/
Comentários
Seja o primeiro a comentar!