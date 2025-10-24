Prefeitura de Jaru decreta ponto facultativo no dia 27 de outubro em razão do Dia do Servidor Público

Por ASSESSORIA
Publicada em 24/10/2025 às 14h56
Publicada em 24/10/2025 às 14h56
A Prefeitura de Jaru decretou ponto facultativo na próxima segunda-feira, 27 de outubro, em alusão ao Dia do Servidor Público, comemorado oficialmente no dia 28.
Com isso, não haverá expediente nas repartições públicas municipais na segunda-feira, e as atividades serão retomadas normalmente na terça-feira, dia 28 de outubro.
Os serviços essenciais como os atendimentos de urgência e emergência no Hospital Municipal Sandoval de Araújo Dantas e demais órgãos que atuam em regime de plantão funcionarão normalmente durante o ponto facultativo.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!