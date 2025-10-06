Prefeitura de Guajará-Mirim prepara grande festa em comemoração ao Dia das Crianças 

Publicada em 06/10/2025 às 14h42
A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), está preparando uma grande festa em comemoração ao Dia das Crianças, que promete muita diversão para toda a família!
O evento será realizado no dia 10 de outubro, a partir das 17h, no Bumbódromo Márcio Paz Menacho, e contará com uma programação especial repleta de brincadeiras, guloseimas e atrações musicais.
Entre as atividades preparadas, haverá pula-pula, brinquedos infláveis, pipoca, algodão doce, churros, cachorro-quente, refrigerante, geladinho, sacolinha de doces, além de brinquedos e muitas surpresas para alegrar o público infantil.
A festa também contará com o divertido “Desfile do Cabelo Maluco”, que promete arrancar sorrisos e estimular a criatividade das crianças, além de apresentações musicais para animar a noite.
A Prefeitura convida todas as famílias guajaramirenses a participarem deste momento especial. Será uma oportunidade de celebrar o Dia das Crianças com alegria, lazer e convivência comunitária, reforçando o compromisso da gestão municipal com o bem-estar e a felicidade das crianças do município.
Esperamos por você para viver momentos de muita diversão e magia!
