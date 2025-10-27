Prefeitura de Espigão do Oeste realiza Dia D de Vacinação Antirrábica
Por asssessoria
Publicada em 27/10/2025 às 08h53
A Prefeitura de Espigão do Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU), realiza neste sábado, 25 de outubro, o Dia D de Vacinação Antirrábica. A campanha aconteceu em vários pontos de atendimento distribuídos pela cidade.

A vacinação é destinada a cães e gatos a partir de três meses de idade, e tem como objetivo garantir a saúde dos animais e prevenir a raiva — uma doença grave que também pode atingir seres humanos.

Confira os postos de vacinação:

Jorge Teixeira – Escola Teobaldo Ferreira

São José, Bela Vista e Jardim Cassol – Escola Simone Moura Rosa

Morada do Sol e Novo Horizonte – Escola Jean Piaget

Vista Alegre – Escola Jerris Adriane Turatti / Casa da Dona Amélia

Liberdade e Sol Nascente – Escola Fernanda Souza de Paula

Cidade Alta – Escola Maria Di Sancti Santos

Centro – Escola Sete de Setembro

Caixa D’Água – CEEJA (antiga Escola Vinícius)

Pioneiros (Terra Nova) – Clube do Grêmio

Vila Flora – Igreja Católica Nossa Senhora de Nazaré

É rápido, é grátis, é amor!

Não deixe de levar seu pet e contribuir para um município mais saudável e protegido.

