Prefeitura autoriza obra de recapeamento em ruas e avenidas do distrito de Nova Estrela

Publicada em 22/10/2025 às 15h09
A Prefeitura de Rolim de Moura segue avançando com investimentos em infraestrutura e desenvolvimento urbano. Nesta quarta-feira (22), foi assinada a ordem de serviço para execução da obra de recapeamento em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) em diversas ruas e avenidas do distrito de Nova Estrela.
A solenidade de assinatura foi realizada no gabinete da Prefeitura e contou com a presença do prefeito Aldo Júlio, do secretário municipal de obras e serviços públicos, Ezequiel Cassol, e demais integrantes da equipe de governo. O vice-prefeito Alcides Rosa, que é morador de Nova Estrela, também destacou a importância dessa obra para o distrito.
O investimento é de R$ 1.375.518,39 (um milhão, trezentos e setenta e cinco mil, quinhentos e dezoito reais e trinta e nove centavos) e será executado pela empresa YEM Serviços Técnicos e Construções Ltda. O prazo para conclusão dos trabalhos é de 120 dias.
Durante o ato, o prefeito Aldo Júlio destacou que a melhoria da infraestrutura urbana é uma das prioridades da atual gestão.
“Nosso compromisso é garantir que os distritos recebam a mesma atenção que a área urbana da cidade. Nova Estrela tem crescido muito, e o recapeamento das vias vai trazer mais qualidade de vida, segurança e valorização para toda a comunidade”, afirmou o prefeito.
O vice-prefeito Alcides Rosa, morador de Nova Estrela, ressaltou que o distrito vive um momento de grandes avanços.
“Essa obra é resultado de uma gestão que olha com carinho para todas as regiões. É gratificante ver Nova Estrela recebendo melhorias tão importantes, que refletem diretamente na vida das pessoas”, destacou.
