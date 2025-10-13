Prefeitura assina contrato da nova Policlínica e dá posse a 150 novos profissionais de saúde nesta terça (14)

Publicada em 13/10/2025 às 16h30
A Prefeitura de Porto Velho convida toda a população e os veículos de imprensa para acompanharem um momento histórico para a capital: a assinatura do contrato para a construção da nova Policlínica de Porto Velho, com investimentos garantidos pelo Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC 2025).
A nova unidade será erguida na Avenida José Vieira Caúla com Andréia, no bairro Cuniã, e representa um marco no fortalecimento da rede municipal de saúde. O investimento total será de R$ 30 milhões, sendo R$ 16.902.340,00 destinados às obras e R$ 13.097.660,00 à aquisição de equipamentos modernos, conforme o Instrumento nº 979087/2025 do PAC 2025.
Além da assinatura do contrato da Policlínica, o evento também celebrará a contratação de 150 novos profissionais da saúde, aprovados em processo seletivo emergencial (Edital nº 019/Semad/2025). Esses servidores reforçarão o atendimento nas unidades municipais, ampliando a capacidade de resposta e a qualidade dos serviços prestados à população.
O ato vai acontecer nesta terça-feira (14), no Teatro Banzeiros e contará com a presença do prefeito Léo Moraes, do secretário municipal de saúde, Jaime Gazola, de representantes do Ministério da Saúde, e dos novos profissionais contratados.
