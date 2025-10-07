Prefeitura abre inscrições para Conferência Municipal de Acompanhamento do Plano Diretor Participativo de Porto Velho

Publicada em 07/10/2025 às 16h16
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Economia (Semec), abriu as inscrições para a 2ª Conferência Municipal de Acompanhamento do Plano Diretor Participativo (PDPM), que será realizada nos dias 6 e 7 de novembro, no Hotel Golden Plaza, em Porto Velho.
Com o tema “Município Resiliente: um novo olhar em tempos de mudanças climáticas”, o evento vai reunir moradores, lideranças comunitárias, entidades públicas e privadas para discutir estratégias de planejamento urbano que fortaleçam a cidade diante dos desafios ambientais, sociais e econômicos, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável do município, alinhado às necessidades da população.
O PDPM é o principal instrumento de planejamento urbano do município e define as diretrizes para orientar o desenvolvimento das áreas de habitação, infraestrutura, meio ambiente, mobilidade, dentre outras.
O acompanhamento desta lei permite avaliar o cumprimento das metas, identificar ajustes necessários e garantir que o planejamento urbano reflita as necessidades reais da população. A conferência é um espaço de diálogo e participação cidadã, reforçando a gestão participativa de Porto Velho.
Nos últimos meses, a equipe da Semec percorreu os distritos do alto, baixo e médio Madeira, realizando eventos preparatórios que antecederam a conferência. Nessas etapas, os moradores apontaram necessidades locais, participaram de oficinas sobre mudanças climáticas e elegeram os delegados que representarão seus distritos durante o evento.
A conferência será realizada de forma presencial, com logística adequada para garantir acessibilidade e ampla participação, como, por exemplo, o deslocamento dos delegados dos demais distritos até o local que acontecerá o evento no distrito sede. Os interessados em participar do evento podem fazer sua inscrição exclusivamente on-line, clicando aqui.
A Equipe Organizadora da Conferência estará disponível na Semec (localizada na rua Abunã, nº 2625, bairro Liberdade) para prestar auxílio às inscrições, durante o horário de expediente. A Prefeitura destaca que a participação ativa da população é essencial para que seja realizado o acompanhamento do PDPM de forma mais justa e eficiente, garantindo que o crescimento da cidade atenda às demandas e direitos de todos os cidadãos.
