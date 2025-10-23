Prefeito Léo Moraes ressalta a importância da 2ª edição da Expo Turismo que valoriza a beleza e a cultura de Rondônia

Publicada em 23/10/2025 às 16h42
Visitantes terão a oportunidade de conhecer ações importantes voltadas ao fomento do turismo da capital
Porto Velho sedia a 2ª edição da Expo Turismo, que teve início na quarta-feira (22), no Centro de Eventos do Serviço Social da Indústria (Sesi), localizado na avenida Rio de Janeiro, nº 4.734, bairro Lagoa, em Porto Velho, com entrada gratuita.
Durante a cerimônia de abertura, o prefeito Léo Moraes ressaltou a importância do evento, que valoriza a beleza e a cultura de Rondônia.
“Este é um evento que certamente ganhará destaque nacional. Em nossa gestão, por meio da Semtel, trabalhamos diariamente para fortalecer o senso de pertencimento e valorizar a identidade de Porto Velho, marcada por uma rica história. Um exemplo disso é a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, uma das maiores obras de sua época. Estamos retomando o funcionamento da Locomotiva 18 e seguimos com um planejamento de curto, médio e longo prazo para preservar e promover esse patrimônio”, destacou.
Na ocasião, o prefeito destacou a riqueza da ictiofauna do rio Madeira. “Nosso rio possui mais de mil espécies de peixes catalogadas, e não é por acaso que apresentamos projetos que propõem os títulos de Capital da Pesca Esportiva e do Birdwatching. Ainda temos muito a desenvolver para gerar oportunidades, agregar valor e fortalecer os frutos da nossa história”.
O titular da Semtel, Paulo Moraes Júnior, enfatizou o fortalecimento do turismo na Capital, por meio das práticas da atual gestão. “Porto Velho vive um novo tempo. Um tempo em que o turismo começa a ser visto como instrumento real de desenvolvimento econômico, social e humano. Ver nossa cidade se fortalecer, se abrir para o turismo e mostrar o que tem de melhor é motivo de orgulho. É o retrato de um povo que entendeu que o turismo não se resume a destino, ele é experiência, é identidade, é pertencimento. E é isso que queremos mostrar: que aqui tem natureza, tem cultura, tem sabor, mas, acima de tudo, tem acolhimento e vontade de fazer acontecer”, concluiu.
STAND SEMTEL

Durante os três dias de feira, os visitantes terão a oportunidade de conhecer ações importantes voltadas ao fomento do turismo da capital, por meio do stand da Semtel. “Certamente essa é uma grande oportunidade para conhecer ainda mais sobre nossa cultura e nossa história. Nosso propósito é divulgar as ofertas turísticas da cidade, promover projetos e ações em prol do turismo", disse o diretor de Fomento ao Turismo da Semtel, Felipe Dionízio.
O primeiro dia de feira também contou com o lançamento do “Plano Brasis pela Embratur”, no cenário de Rondônia, apresentado por Ana Paula Jaques e Alexandre Nakagawa, gerentes da Embratur.
“Recebemos uma equipe extremamente dedicada a ajudar a Amazônia, a colocar em destaque esse trade, esse destino, e, ao mesmo tempo, oferecer ao mercado o que temos de melhor. Isso é fundamental para aplicarmos no nosso dia a dia, alavancando cada vez mais o turismo e tornando realidade o sonho de ver Rondônia sempre em evidência na vitrine da Amazônia”, afirmou o secretário executivo da Semtel, Alex Palitot.
O evento é organizado pelo governo de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual de Turismo (Setur), e conta com a participação da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), que está expondo o melhor do fomento turístico da cidade.
