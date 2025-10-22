Prefeito Affonso Cândido recebe representantes da construção civil na Prefeitura

Publicada em 22/10/2025 às 14h30
O prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido (PL), recebeu na manhã desta quarta-feira (22), em seu gabinete, representantes da construção civil, entre eles empresários, construtores, proprietários de loteamentos e corretores de imóveis. Durante o encontro, o chefe do Executivo ouviu as demandas do setor, considerado fundamental para a economia do município, e se colocou à disposição para construir um diálogo permanente voltado ao fortalecimento e crescimento da categoria.
Participaram da reunião dezenas de construtores, além do procurador geral Silas Queiroz, do secretário de Regularização Fundiária e Habitação, Antônio Marcos (Fuskão), do secretário de Planejamento, Renato Fuverki, do secretário de Governo, Yuri Mesquita, e vereador Weslei Brito (PL).
O prefeito agradeceu a visita dos empresários e reforçou o compromisso da gestão com o desenvolvimento de Ji-Paraná. “A nossa gestão é vista pela população com muita seriedade, mas só isso não basta. Estamos trabalhando para atender prazos e cumprir com eficiência, sempre buscando fazer as coisas acontecerem. Estamos aguardando o concurso para ampliar o quadro de servidores e criando mecanismos para que possamos trabalhar em sintonia, reduzindo o tempo de resposta que o setor precisa”, destacou Affonso Cândido.
O prefeito também solicitou sugestões ao grupo, pedindo que a categoria apresente um documento coletivo com propostas e alternativas; dentro da legalidade; para otimizar o trâmite dos processos na Prefeitura. “Queremos identificar, junto com o setor, o modelo mais viável e eficiente para destravar os encaminhamentos dentro do poder público”, afirmou.
Affonso Cândido ressaltou ainda que a reunião foi muito produtiva e reafirmou a importância do segmento para o crescimento de Ji-Paraná. “Tenho dito que não podemos olhar Ji-Paraná apenas para o hoje, mas pensar no futuro. As necessidades vão surgindo, e nada melhor do que sentar, dialogar e juntos buscarmos soluções para as demandas. Assim estamos caminhando, trabalhando por toda a nossa população”, concluiu.
Fotos: Bruno Perazzoli
