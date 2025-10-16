Prefeito Affonso Cândido assegura dignidade e direito de acesso com patrolamento no bairro Alto Alegre

Publicada em 16/10/2025 às 14h30
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), sob as orientações do prefeito Affonso Cândido (PL), realizou nesta quarta-feira (15) o patrolamento nas ruas do bairro Alto Alegre, localizado no segundo distrito. A iniciativa integra o plano municipal de manutenção e recuperação viária, com o objetivo de melhorar as condições de trafegabilidade, promover a segurança e garantir o direito de acesso dos moradores.
Desde o início do ano, dezenas de quilômetros de ruas já foram contemplados com serviços de nivelamento e reestruturação em diversas regiões do município. Nesta semana, as equipes da Semosp concentram os trabalhos de patrolamento nas ruas Guarulhos, Aniceto e T-28. Simultaneamente, seguem em execução os serviços de tapa-buracos e o programa Asfalta Jipa, atualmente em andamento no bairro Jorge Teixeira.
O prefeito Affonso Cândido ressaltou que as ações de infraestrutura urbana são contínuas e visam proporcionar mais dignidade e qualidade de vida à população. "Nosso compromisso é garantir melhores condições de mobilidade à nossa gente, especialmente àqueles que vivem em bairros mais afastados e que, por muitos anos, foram esquecidos. As equipes da Semosp estão atuando de forma permanente para atender essas demandas com agilidade, planejamento e responsabilidade”, destacou o gestor municipal.
O serviço de patrolamento consiste na remoção de detritos, nivelamento do solo e correção de irregularidades, proporcionando maior durabilidade ao leito das vias e conforto aos condutores e pedestres. A Semosp reforça que a comunidade pode colaborar com o levantamento de novos pontos a serem atendidos, por meio das redes sociais oficiais da Prefeitura ou pelo telefone/WhatsApp (69) 3416-4161.
