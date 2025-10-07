Prédio desaba parcialmente no centro de Madri, na Espanha

Publicada em 07/10/2025 às 15h40
Um edifício desabou nesta terça-feira (7) no centro de Madri, na Espanha, de acordo com o serviço de emergência da cidade.
O desabamento ocorreu em Ópera, bairro no centro da capital espanhola densamente povoado e com muita movimentação de turistas.
Uma das fachadas do prédio, que era antigo e estava desabitado, caiu no início da tarde no horário local (manhã pelo horário de Brasília). O Serviço de Emergências de Madri disse que ainda havia risco de desabamento total do prédio e isolou a área.
Segundo a polícia da cidade, cerca de dez pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, e outras quatro estavam desaparecidas até a última atualização desta reportagem.
A agência de notícias espanhola EFE afirmou que o desabamento ocorreu de forma acidental durante obras no prédio. Moradores do bairro afirmaram à rede de TV RTVE que o edifício estava abandonado, e, portanto, não havia moradores dentro.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!