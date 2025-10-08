Porto Velho se consolida como potência pecuária; rebanho bovino chega a quase 1,8 milhão de cabeças

Publicada em 08/10/2025 às 11h09
O rebanho bovino de Porto Velho alcançou a marca de 1.794.590 cabeças em 2024, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número representa um aumento de quase 24 mil animais em relação a 2023, quando foram registradas 1.772.153 cabeças.
Com esse resultado, a capital de Rondônia manteve-se como o terceiro maior rebanho bovino do Brasil, atrás apenas de São Félix do Xingu (PA) e Corumbá (MS). O destaque reforça a posição estratégica do município no cenário da pecuária nacional e evidencia a força do campo rondoniense, que ainda conta com outros 18 municípios entre os 100 maiores rebanhos bovinos do país.
DO CAMPO PARA A CIDADE
Mas esses números não representam apenas estatísticas frias. Por trás deles, estão milhares de famílias que fazem da pecuária um meio de vida e uma contribuição essencial para a economia e a alimentação da população.
No distrito de União Bandeirante, a cerca de 160 km de Porto Velho, o agricultor Cláudio Estevan de Oliveira, 52 anos, inicia a jornada antes mesmo do sol nascer. Diariamente, dedica-se aos cuidados com as vacas-leiteiras e o gado de corte na pequena propriedade da família. A produção chega a aproximadamente 180 litros de leite por dia, destinados a um laticínio em Jaru, onde se transformam em queijo e outros derivados. Já o gado de corte garante a ampliação do plantel e o fortalecimento da renda. Para Cláudio, o transporte de calcário tem sido decisivo, pois reduz custos com frete e contribui para elevar a produtividade.
“Quando a gente vê Porto Velho ser reconhecida como uma das maiores potências pecuárias do país, dá orgulho. Com a ajuda no transporte do calcário, sentimos que o nosso trabalho também faz parte dessa conquista”, afirma o agricultor, que simboliza a realidade de muitos produtores familiares da capital.
PORTO VELHO NO MAPA DA PECUÁRIA BRASILEIRA
A pujança da pecuária porto-velhense se reflete não apenas no volume de cabeças de gado, mas também na diversidade de sistemas produtivos que vão desde grandes propriedades de corte até pequenas fazendas leiteiras que movimentam a agricultura familiar.
Para o secretário municipal de Agricultura (Semagric), Rodrigo Ribeiro, esse resultado mostra a força do campo de Porto Velho e o quanto nossos produtores, grandes e pequenos, têm se dedicado para fortalecer a pecuária. A Prefeitura, por meio da Semagric, vem desenvolvendo programas que apoiam a agricultura familiar com políticas públicas, assistência técnica e incentivos que geram renda e qualidade de vida. Um exemplo é o Programa Calcário Já, que garante o transporte do insumo até as propriedades.
“O calcário é fundamental para o gado leiteiro, pois melhora a qualidade das pastagens, quando aplicado ao solo, e também contribui para a nutrição animal, fornecendo cálcio e magnésio como suplemento. Nosso compromisso é seguir valorizando quem produz e garante alimento na mesa dos porto-velhenses”.
UM FUTURO PROMISSOR
Com números robustos e histórias de vida que se entrelaçam no campo, Porto Velho segue consolidando sua vocação para a pecuária, mostrando que o desenvolvimento pode caminhar junto com a tradição e a dedicação das famílias que vivem da terra.
“Porto Velho é grande no mapa e também é grande no campo. Nosso gado, nossa gente e nossa produção são motivos de orgulho para todos nós”, resumiu seu Cláudio, enquanto se preparava para mais um dia de ordenha.
