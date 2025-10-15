OPORTUNIDADES

Porto Velho recebe Embaixada da Hungria de olho em potencialidades e investimentos; Miklós Halmai sinalizou a possibilidade de parcerias

O prefeito Léo Moraes recebeu, na terça-feira (14), o embaixador da Hungria no Brasil, Miklós Halmai, acompanhado da adida comercial Kinga Somogyi