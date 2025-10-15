Porto Velho recebe Embaixada da Hungria de olho em potencialidades e investimentos; Miklós Halmai sinalizou a possibilidade de parcerias

Publicada em 15/10/2025 às 08h25
No histórico Prédio do Relógio, sede do Executivo Municipal, o prefeito Léo Moraes recebeu, na terça-feira (14), o embaixador da Hungria no Brasil, Miklós Halmai, acompanhado da adida comercial Kinga Somogyi, para debater oportunidades de cooperação entre a capital rondoniense e o país europeu.
O embaixador sinalizou a possibilidade de parcerias na educação e investimentos futuros, já que Porto Velho é um corredor de negócios internacionais.“Foi uma agenda de três dias em que tivemos experiências fantásticas, tenho certeza que desenvolveremos relações fortes. A curto prazo, poderemos atuar na área de educação, e pretendemos levar estudantes rondonienses com bolsas do estado húngaro para estudar lá”, afirmou Miklós Halmai.
Na pauta do encontro estava o Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, erguida por operários de mais de 50 nacionalidades. O prefeito explicou a importância do resgate cultural e histórico da ferrovia para à população e os potenciais econômicos, ambientais e sociais da cidade. “Recebemos três delegações estrangeiras em 30 dias. Isso mostra que Porto Velho é promissora. Queremos revelar sua história, pesca esportiva e todo o potencial ainda inexplorado para que o mundo conheça, descubra e se encante”, comentou Léo Moraes.
A comitiva húngara teve oportunidade de conhecer projetos sociais e políticas públicas desenvolvidas pela gestão nos últimos 10 meses. “É o começo de uma relação mais próxima. A cada visita, renovamos o compromisso de transformar Porto Velho por meio de desenvolvimento real, gerando emprego, inovação e oportunidades para quem mora aqui”.
No encontro estava também Augusto Leonel, superintendente da Integração de Rondônia em Brasília (Sibra), representando o apoio institucional do governo estadual nas relações diplomáticas entre embaixadas e municípios.
