Porto Velho projeta futuro do agro com foco em sustentabilidade, inovação e valor agregado

Publicada em 30/10/2025 às 17h01
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), realizou nesta quarta-feira (29) o 3º Encontro do Planejamento Estratégico 2025-2035, reunindo representantes do Sebrae, do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), empresários do setor produtivo e instituições parceiras do agro da capital.
O encontro teve como objetivo levantar percepções, desafios e oportunidades para o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar em Porto Velho, com base em uma visão global voltada à sustentabilidade, inovação e regularização fundiária.
Segundo o secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, o planejamento estratégico representa um marco para o futuro do setor agrícola do município. “Estamos construindo uma visão de longo prazo para o agro da capital, com foco na sustentabilidade, na agregação de valor e na regularização fundiária. Não basta apenas produzir; é preciso planejar, industrializar e gerar renda para o produtor rural e para a cidade. Porto Velho tem vocação para se tornar um grande centro do agronegócio amazônico”, destacou o secretário.
Rodrigo Ribeiro reforçou ainda que a Semagric passa a assumir um novo papel, mais técnico e voltado para o desenvolvimento produtivo. “Hoje, a Secretaria de Agricultura não é apenas uma secretaria de máquinas e estradas. Ela é, acima de tudo, uma secretaria de desenvolvimento rural, que busca capacitar produtores, criar políticas de comercialização e fortalecer o pequeno agricultor, que é o coração da nossa economia”, afirmou.
Durante o encontro, os participantes discutiram temas como industrialização da produção local, logística, criação de centros de comercialização para produtores rurais, incentivos à piscicultura, café, cacau e soja, além da importância de feiras e eventos que promovam a integração entre produtores e consumidores.
O gerente da Unidade de Gestão Estratégica do Sebrae, Samuel Almeida, destacou a relevância do diálogo entre instituições públicas e privadas para o sucesso do planejamento. “Planejar o futuro do agro exige escuta ativa e cooperação. O Sebrae é parceiro da Prefeitura nesse processo, pois acreditamos que o fortalecimento da agricultura familiar passa por capacitação, inovação e gestão. Porto Velho tem um potencial enorme e precisamos construir juntos políticas públicas sustentáveis e estratégicas”, afirmou.
Representando o setor produtivo, o empresário Adélio Barofaldi ressaltou a importância de se agregar valor aos produtos locais e investir na industrialização da produção rural. “Não podemos mais exportar apenas matéria-prima. É hora de transformar nossa produção em riqueza dentro de Porto Velho, gerando emprego e renda. A cidade tem todas as condições para ser referência regional na agroindústria”, pontuou o empresário.
Já o superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) em Rondônia, Gervano Vicente, destacou que o maior desafio do setor continua sendo a regularização fundiária e ambiental das propriedades rurais, o que impacta diretamente no acesso ao crédito e na competitividade do produtor.
“Sem documentação, o produtor não consegue financiamento, e sem crédito não há investimento. Precisamos avançar na regularização fundiária, na rastreabilidade e na sustentabilidade da produção. O governo federal tem recursos, mas precisamos de planejamento e união de esforços para aplicá-los de forma eficiente”, explicou.
Gervano também destacou que a sucessão familiar no campo é um tema que deve ser enfrentado com urgência. “Os filhos dos agricultores estão vindo para a cidade e não estão voltando para o campo. É preciso criar condições para que vejam na agricultura uma oportunidade de futuro, com tecnologia, renda e dignidade”, reforçou.
O encontro encerrou-se com a formação de grupos de trabalho responsáveis por consolidar as contribuições dos participantes em um documento-base, que servirá de referência para o Plano Estratégico da Agricultura de Porto Velho 2025-2035, a ser apresentado nos próximos meses.
“Porto Velho vive um novo momento. Planejar é preparar o futuro, e o futuro do nosso campo depende de integração, tecnologia e visão sustentável”, finalizou o secretário Rodrigo Ribeiro.
Participaram da reunião representantes de diversas instituições e entidades parceiras, entre elas: Crea/RO, Embrapa, Floresta + Amazônia, Instituto Abraço, Emater, Senar, CacTVs, Sicoob Norte, MAB, Ibape/RO, Projeto Rio Madeira, Aeron, Funasa/RO, IABS Amazônia, MDA/RO, Unir, MPA, Raiz Nativa, Ecoporé, GIZ, Apron e ACPPT Cuniã.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!