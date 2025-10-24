Porto Velho inaugura clínica de bem-estar animal na próxima semana

Publicada em 24/10/2025 às 10h16
A Prefeitura de Porto Velho inaugura, na próxima quarta-feira (29), a clínica de bem-estar animal da capital rondoniense, cujo funcionamento será semelhante a um hospital veterinário. O processo de seleção e implantação do projeto foi conduzido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), conforme os padrões de transparência e eficiência.
Localizada na mesma área do Centro de Controle de Zoonoses, na avenida Mamoré, n° 1120, no bairro Lagoinha, zona Leste da cidade, a obra está quase pronta. “Inclusive, já chegaram alguns equipamentos como canis de internação, carrinho de curativos, raio-x, mesa cirúrgica central, ultrassom e instrumentos para castração, entre outros”, informou o titular da Sema, Vinícius Miguel.
O secretário também explicou que os atendimentos serão gratuitos, destinados aos pets sob a tutela dos protetores de animais, que estão aos cuidados das famílias de baixa renda e animais de rua.
Vinícius Miguel disse que clinica será um espaço de cuidado e amor pelos animais
“Essa clínica é muito mais que uma obra. É um espaço de cuidado e amor pelos animais, conforme determinou o prefeito Léo Moraes, que em seu planejamento estratégico de gestão fez questão de incluir essa política pública que zela pela saúde dos animais e das pessoas”, disse o secretário da Sema, Vinícius Miguel.
Léo Moraes, por sua vez, disse que os animais de estimação de quem mora em Porto Velho terão acesso a atendimento veterinário de qualidade e gratuito. “A iniciativa garante cuidados essenciais para cães e gatos, mas também é um compromisso da Prefeitura com a população e seus bichinhos de estimação”, afirmou, acrescentando que a capital rondoniense se tornará protagonista na causa animal.
Por meio do Chamamento Público nº 04/2025, finalizado em julho deste ano, foi definida a Sociedade Paulista de Medicina Veterinária como responsável pela implantação da clínica de bem-estar animal de Porto Velho, a primeira de Rondônia e a segunda da região Norte desse modelo. A entidade, com 95 anos de trabalho, é pioneira no Brasil na promoção da saúde animal e na formação de profissionais da Medicina Veterinária.
