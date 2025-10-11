Ponte sobre o Rio Pardo, entre Cacaulândia e Monte Negro é restaurada pelo governo

Publicada em 11/10/2025 às 08h45
A ponte sobre o Rio Pardo, localizada na RO-010, que liga os municípios de Cacaulândia a Monte Negro está passando por uma reforma completa por todos os 41 metros de extensão. Os serviços estão sendo executados pelo governo de Rondônia, por meio da 2ª Residência Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), em Ariquemes. Os trabalhos incluem a substituição de estruturas antigas por longarinas de 45 centímetros, enrocamento nas cabeceiras, além da instalação de guarda corpo, garantindo mais segurança e durabilidade à travessia.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a ponte representa mais do que uma ligação entre municípios, ela é um elo entre famílias, produtores e oportunidades. Investimento em infraestrutura. O objetivo é garantir que cada região tenha estradas e pontes seguras, que impulsionem a economia e melhorem a vida das pessoas,” ressaltou.
São 41 metros de ponte recuperados
A recuperação de pontes é um componente essencial na modernização das rodovias estaduais.
Segundo o diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes há alguns anos, muitas pontes foram construídas, exigindo, hoje, intervenções mais significativas. “Ao empregarmos estruturas reforçadas, asseguramos a passagem segura de caminhões, veículos de transporte agrícola e outros que utilizam a ponte,” destacou
A obra está sendo executada com atenção aos detalhes técnicos e estruturais, visto que essa ponte é muito importante para a população local, pois é o principal acesso entre Cacaulândia e Monte Negro.
O residente da 2ª Residência Regional do DER-RO, Dirceu de Souza ressalta que, “toda a estrutura da ponte está sendo reformada com materiais de alta resistência e seguindo as normas de segurança. Nosso objetivo é entregar uma ponte sólida, segura e com longa vida útil”, destacou.
