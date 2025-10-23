Política Nacional Aldir Blanc: Chef jaruense realiza oficina sobre técnica ancestral de defumação indígena

Publicada em 23/10/2025 às 11h53
O chef de cozinha e pesquisador gastronômico jaruense Gabriel Rodrigues, conhecido pelo trabalho à frente do Bolota’s Gastronomia, promoveu no último sábado (18) uma oficina sobre o Moquém, estrutura ancestral indígena utilizada para a defumação e conservação de alimentos.
A atividade integra o plano de ação do projeto aprovado no edital 11/SEMECELT/2024, da Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo – Semecelt, no âmbito da Política Nacional Aldir Blanc - PNAB, iniciativa do Governo Federal que tem como objetivo fomentar, descentralizar e valorizar as expressões culturais brasileiras, fortalecendo artistas, mestres e fazedores de cultura em todo o país.
Segundo Gabriel, a proposta busca preservar e difundir o legado dessa técnica milenar, fundamental para a sobrevivência dos povos originários ao longo dos séculos.
Durante a oficina, os participantes aprenderam a manipular peixes e carnes utilizando o Moquém, explorando práticas de defumação, conservação de alimentos e o contexto histórico e cultural das tradições indígenas.
O encontro contou ainda com a presença e colaboração de Shirlei Arara e Ivan Arara, lideranças do Povo Karo Arara, que compartilharam saberes e ressaltaram a importância do Moquém como símbolo de identidade, resistência e continuidade cultural dos povos indígenas.
