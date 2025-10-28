Policlínica Oswaldo Cruz realizou 84.145 atendimentos ambulatoriais nos últimos oito meses

Publicada em 28/10/2025 às 11h44
Com uma média de mais de 1.500 atendimentos diários, a Policlínica Oswaldo Cruz (POC), em Porto Velho, realizou 84.145 atendimentos ambulatoriais entre janeiro e agosto de 2025. A unidade é referência em assistência especializada e oferece acesso à população de Rondônia para consultas, exames e procedimentos clínicos.
A POC oferece serviços em diversas áreas, incluindo cardiologia, cirurgia geral, dermatologia, alergologia, nefrologia, nefropediatria, saúde do servidor, gastroenterologia, endocrinologia, enfermagem, geriatria, neurocirurgia, neurologia (adulta e pediátrica), nutrição, psiquiatria, infectologia, ortopedia (geral, pediátrica e hanseníase), hebiatria, reumatologia, urologia, proctologia e hematologia.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou o papel da unidade na promoção de uma saúde acessível e humanizada. “Estamos trabalhando para garantir uma assistência de qualidade, com consultas, exames e procedimentos disponíveis para todos”.
De acordo com a diretora da unidade, Geane Lopes, além dos atendimentos médicos, a unidade desenvolve programas voltados ao combate da obesidade, gravidez de alto risco e da hanseníase reforçando o compromisso com o cuidado integral. “Oferecemos acompanhamento completo com equipe multiprofissional, garantindo a assistência necessária ao usuário do SUS”, destacou.
O titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha, enfatizou que os números refletem o empenho da gestão em ampliar o acesso da população aos serviços de saúde. “A POC desenvolve um trabalho essencial para os rondonienses, com profissionais qualificados e atendimento integrado.”
COMO SER ATENDIDO
Para ser atendido na Policlínica Oswaldo Cruz, o usuário do SUS deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua residência. Após o encaminhamento, a regulação estadual entra em contato por WhatsApp ou ligação para agendar a consulta.
