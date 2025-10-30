Plataforma da Prefeitura reúne informações sobre serviços públicos, infraestrutura e planejamento urbano

Publicada em 30/10/2025 às 11h52
A Prefeitura de Porto Velho disponibiliza à população o GeoPortal PMPV, uma plataforma digital interativa que reúne, em um único ambiente virtual, mapas e informações sobre os serviços públicos, além de dados urbanos e territoriais do município. O acesso é totalmente gratuito e pode ser feito diretamente pelo navegador — basta pesquisar por “GeoPortal PMPV” ou clicar aqui para entrar na plataforma.
No menu principal do GeoPortal, o cidadão pode navegar pelos mapas municipais, acessar geosserviços, consultar compêndios e visualizar metadados com informações detalhadas sobre o território de Porto Velho.
Desenvolvido pela Secretaria Municipal de Economia (Semec), o Geoportal PMPV faz parte do Sistema Municipal de Informações Urbanas e Territoriais (SMIUT), instituído pelo Plano Diretor Participativo de Porto Velho. O objetivo é facilitar o acesso da população a dados oficiais e tornar o planejamento urbano mais transparente e participativo.
SERVIÇOS PARA O CIDADÃO
No GeoPortal PMPV, é possível acessar mapas interativos com informações sobre saúde, educação, infraestrutura, mobilidade e muito mais. Entre os principais serviços disponíveis estão:
• Localização das unidades básicas de saúde, escolas e bibliotecas municipais;
• Endereço dos Cras e unidades de assistência social;
• Locais e datas das feiras livres;
• Rota de coleta de lixo;
• Pontos de coleta seletiva e bocas de lobo;
• Zoneamento urbano;
• Localização de radares eletrônicos e limites de velocidade;
• Informações sobre cartórios, distritos e bairros de Porto Velho.
A plataforma foi desenvolvida para ser intuitiva e fácil de navegar. O usuário pode pesquisar temas específicos, alternar entre tipos de mapa e ativar diferentes camadas de informação. Há ainda ferramentas que permitem medir distâncias e áreas diretamente na tela, além de recursos para imprimir e baixar mapas em PDF.
Entre as seções disponíveis, estão os Compêndios, que reúnem informações sobre os 14 distritos e os bairros da área urbana, com dados populacionais e mapas detalhados, e os Geosserviços, voltados para profissionais e pesquisadores que utilizam dados espaciais. O sistema também conta com o Radar de Negócios e o Observatório Municipal, espaços que apresentam indicadores e gráficos sobre o desenvolvimento econômico e social da cidade.
A plataforma também é uma aliada de pesquisadores, acadêmicos e profissionais que precisam de dados atualizados e confiáveis sobre o município. Além disso, o sistema disponibiliza um tutorial com orientações práticas e oferece recursos para download e análises personalizadas.
