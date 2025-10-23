Parceria entre Prefeitura de Porto Velho e empresa privada garante descarte correto de baldes de sorvete

Publicada em 23/10/2025 às 16h19
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), firmou uma parceria com uma empresa de gelateria para promover o descarte ambientalmente correto dos baldes de sorvete utilizados pela empresa.
A iniciativa tem como objetivo reduzir o volume de plástico descartado e incentivar a reciclagem e o reaproveitamento de materiais. O material é recolhido pela Sema todas as terças-feiras. De acordo com a gerente de produção da empresa, Joice Araújo, mais de 30 baldes são fornecidos para a secretaria a cada doação.
“Eu entrei em contato com o prefeito Léo Moraes para saber se a Prefeitura tinha interesse de realizar algo com esses baldes e deu certo. Através da Sema, a gente entrega os baldes que antes eram descartados no lixo do shopping, e eu tenho certeza que agora será utilizado de forma correta no nosso município”, disse a gerente de produção.
GESTÃO SUSTENTÁVEL
Segundo a Sema, os materiais doados serão utilizados no plantio de mudas e ainda em atividade de compostagem, fortalecendo iniciativas de educação ambiental e reaproveitamento de resíduos.
De acordo com o secretário da Sema, Vinícius Miguel, a parceria reforça o compromisso da gestão com a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente. “Essa parceria demonstra que é possível unir esforços entre o setor público e a iniciativa privada em prol de um futuro mais sustentável para nosso município. O descarte correto dos materiais plásticos é fundamental para reduzirmos a poluição e preservarmos nossos recursos naturais. Com essa iniciativa a Sema segue para um caminho da sustentabilidade”.
CIDADE MAIS LIMPA E CONSCIENTE
Além de contribuir para a redução do impacto ambiental, a parceria com a Gelateria Borelli possui caráter educativo, estimulando a população a repensar hábitos de consumo e descarte. Com essa ação, a Prefeitura de Porto Velho reafirma seu compromisso com a sustentabilidade, a responsabilidade ambiental e a construção de uma cidade mais limpa e consciente.
“A gente ficou muito feliz que a Prefeitura aceitou essa parceria. Dava dó de jogar os baldes no lixo e sabemos que agora os baldes terão uso correto. Queremos mostrar que pequenas atitudes fazem grande diferença. Com a participação da população, podemos transformar um resíduo em oportunidade de reaproveitamento e conscientização”, finalizou Joice Araújo.
