Mamãe Cheguei

Parceria entre Prefeitura de Jaru e Governo de Rondônia garante a entrega de mais uma remessa de kits maternidade para mamães do município

Várias mamães assistidas pelos programas sociais da Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Semdes, receberam na manhã desta quarta-feira (22) kits maternidade