Parceria entre Prefeitura de Jaru e Governo de Rondônia garante a entrega de mais uma remessa de kits maternidade para mamães do município
Por ascom
Publicada em 22/10/2025 às 15h36
Nos acompanhe pelo Google News

 Os kits são compostos por banheira, fraldas, pomada para assaduras, roupinhas, álcool, lenço umedecido, sabonete, berço, entre outros itens essenciais para os primeiros cuidados com o bebê.

  O benefício que complementa o enxoval e garante mais dignidade tanto para as famílias quanto para os recém-nascidos é concedido através do Programa Mamãe Cheguei, desenvolvido pelo Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social – Seas, em parceria com a Prefeitura de Jaru.

A entrega, realizada no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS II, localizado no Jardim dos Estados, contou com a presença da secretária municipal de Desenvolvimento Social, Edileuza Sena, da secretária executiva Danieli Alini, do vereador João Paulo do DER, do gerente regional da Seas, Jean Dias, além de técnicos da Semdes.

Geral Mamãe Cheguei
Imprimir imprimir