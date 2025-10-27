Pagamento de precatórios por Pix é adotado de forma inédita pelo TRT da 14ª Região

Publicada em 27/10/2025 às 11h08
A Secretaria de Precatórios do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) iniciou, de forma inédita, o pagamento de precatórios por meio do sistema Pix. A nova ferramenta representa um avanço significativo na modernização dos procedimentos administrativos, garantindo maior agilidade, eficiência e segurança no recebimento dos créditos pelos beneficiários.
A utilização do Pix tem como principal objetivo otimizar o tempo entre a liberação e o efetivo recebimento dos valores, dispensando etapas intermediárias de compensação bancária e reduzindo possíveis inconsistências no processo de pagamento.
Contudo, para assegurar a integridade das transações e a correta identificação do(a) destinatário(a), a quitação do precatório por meio do Pix somente é autorizada mediante o fornecimento da chave vinculada ao CPF do(a) beneficiário(a). Não é permitida, portanto, a utilização de chaves associadas a números de telefone, endereços eletrônicos ou aleatórias.
O desembargador presidente do TRT da 14ª Região, Ilson Alves Pequeno Junior, destacou a relevância da iniciativa para a modernização institucional. “O pagamento de precatórios via Pix é mais um passo na consolidação de uma Justiça do Trabalho moderna, célere e comprometida com o cidadão. A adoção dessa ferramenta tecnológica reforça nosso empenho em tornar os procedimentos mais simples, ágeis e seguros, garantindo que o crédito chegue ao seu destinatário com eficiência e transparência”, afirmou.
Com essa iniciativa, o TRT da 14ª Região reafirma seu compromisso com a inovação e com a melhoria contínua dos serviços prestados à sociedade, promovendo mais celeridade e confiabilidade na execução dos pagamentos de precatórios e requisições de pequeno valor.
