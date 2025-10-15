Ônibus e embarcações são entregues pelo Governo de Rondônia para fortalecer transporte de estudantes de locais de difícil acesso

Publicada em 15/10/2025 às 08h20
Rondônia é um estado amazônico, cortado por rios e com locais de difícil acesso, o que torna a chegada até escolas para estudantes de comunidades ribeirinhas, indígenas e de áreas mais distantes dos centros urbanos um desafio. Para ajudar a superá-lo, o Governo do Estado fortaleceu o transporte escolar com a entrega de oito ônibus e 26 embarcações, nesta terça-feira (14), no estacionamento do Palácio Rio Madeira, em Porto Velho. Além disso, 3 vans adaptadas foram doadas pelo Ministério Público de Rondônia (MPRO).
Também foram destinados à educação rondoniense 90 computadores, 90 monitores e 9 impressoras multifuncionais. O investimento total de R$ 8,4 milhões irá melhorar o transporte e o atendimento pedagógico dos estudantes da rede estadual. A cerimônia foi acompanhada por diretores e superintendentes regionais repletos de expectativa de que as novas entregas ajudem a alavancar a educação, dando condições para que os estudantes cheguem até as salas de aula com mais dignidade, conforto e segurança, e tenham acesso a uma educação de qualidade.
IMPACTO POSITIVO
Para Guajará-Mirim, são destinadas 10 embarcações. A gerente administrativa e financeira da Superintendência Regional de Educação do município, Jarina Pereira, explica que as novas aquisições irão beneficiar 36 aldeias indígenas. “Esses barcos vão ajudar muito no transporte dos alunos indígenas e servidores, material pedagógico e merenda escolar, e na qualidade da educação. São aldeias de difícil acesso; tem aldeia que demora três dias no rio para chegar”.
A embarcação também irá fazer a diferença em Costa Marques. O superintendente regional de Educação da cidade, Wanilson Mendes, revela os benefícios. “Essa embarcação irá atender à escola indígena Alexandrina Nascimento Gomes, que fica na Baía das Onças, com monitoramento pedagógico e entrega de merenda. E demonstra a sensibilidade do governo de Rondônia com a educação. A entrega da embarcação soma-se a escolas reformadas, ampliadas e com novos materiais pedagógicos em Costa Marques”.
Além das embarcações, os ônibus escolares também fazem a diferença no apoio dado pelo governo aos estudantes. A diretora da Escola Estadual de Ensino Especial Abnael Machado de Lima – Cene, em Porto Velho, Julieth Costa Magno, evidenciou o benefício dos ônibus acessíveis. “A nossa escola recebe alunos com deficiência de todas as zonas de Porto Velho, e hoje o nosso coração transborda de alegria de receber dois ônibus acessíveis”. A mesma alegria é compartilhada pela diretora da Escola Estadual Lydia Johnson, Débora Macedo. ‘‘São três ônibus de suma importância, pois a escola de tempo integral atende estudantes de todo Porto Velho, vindo, por exemplo, das zonas Leste e Sul, do bairro Nacional. Isso contribui para a permanência deles na escola’’
FUTURO DE SUCESSO
O governador Marcos Rocha defende que a educação tem o poder de transformar vidas e que essa oportunidade precisa chegar a todos. “O Governo de Rondônia está atento às necessidades dos estudantes, e os investimentos acontecem para apoiá-los. São novos ônibus e novas embarcações que fortalecem o caminho para a escola e para um futuro de sucesso. Além disso, o governo também avança com mais equipamentos tecnológicos chegando até as escolas para que Rondônia tenha uma educação de referência no Brasil’’.
A secretária executiva da Governadoria, Rute Carvalho, pontuou que os investimentos do governo de Rondônia estão transformando a educação rondoniense. “A Educação está obtendo uma série de avanços com os investimentos realizados pelo Governo de Rondônia, com cerca de 80% das escolas já alcançadas com reformas, a valorização de professores e técnicos, modernização do material pedagógico e mais essa entrega, investimento de R$ 8,4 milhões para aquisição de ônibus e embarcações que irão ajudar a diminuir a evasão escolar e dar mais dignidade aos estudantes.”
OLHAR HUMANIZADO
A secretária de Estado da Educação (Seduc), Albaniza Oliveira, explica que a Educação colhe o resultado do olhar humanizado do governo de Rondônia, que trabalha em cima das necessidades da Educação. “Em Rondônia existe esse olhar humanizado para a educação, que abrange desde a melhoria da infraestrutura das escolas, como novos mobiliários e material pedagógico, até modernização e fortalecimento da frota de ônibus e barcos escolares, um trabalho árduo pela Educação de Rondônia e que traz muita felicidade para estudantes e suas famílias, assim também como para os servidores.”
A secretaria ainda agradeceu ao MPRO pela prontidão em abraçar a causa da Educação de Rondônia e ser parceiro de uma educação com mais qualidade. O promotor de justiça Julian Farago pontuou que, para a instituição, é importante somar esforços com ações do governo em benefício da educação. “O Ministério Público fica feliz em participar de uma ação tão relevante para a educação do estado”.
DESTINAÇÃO:
As 26 embarcações adquiridas com recurso próprio do Governo de Rondônia (R$ 4.146.666,69) beneficiarão estudantes de escolas de diversos municípios:
Superintendência Porto Velho (7)
Escola Raimundo Nonato Vieira da Silva (2)
Escola Profª Juracy Lima Tavares (1)
Superintendência Regional de Educação (1)
Frota de Porto Velho /CAD (3)
Superintendência Guajará-Mirim (10):
Núcleo de Educação Escolar Indígena – NEEI (2)
Escolas Estaduais Indígenas (8)
Superintendência São Francisco do Guaporé(1):
Escola Estadual Euclides da Cunha (extensão Campos Sales) e Escola Municipal Tiradentes (extensão Campos Sales) – 1
Superintendência Costa Marques(1):
Escola Alexandrina do Nascimento Gomes – 1
Superintendência Alta Floresta d’Oeste (7):
Escolas Estaduais Indígenas (7)
Os ônibus escolares adquiridos com recursos próprios do Governo de Rondônia (R$ 3.283.000) beneficiarão:
Escola Estadual de Educação Especial Abnael Machado de Lima (Cene) – Porto Velho
Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM) – Jaci-Paraná (distrito)
Escola Estadual de Ensino Fundamental Maria de Nazaré
Escola Estadual de Ensino Médio Major Guapindaia
Escola Estadual de Ensino Fundamental Lydia Johnson
Os 90 computadores, 90 monitores e 9 impressoras multifuncionais serão destinados às salas de Recursos Multifuncionais de nove escolas estaduais das superintendências de Ariquemes, Ji-Paraná e Porto Velho.
Em Porto Velho, as escolas beneficiadas serão:
EEEFM Profª Flora Calheiros Cotrin
EEEFM Risoleta Neves
EEEFM César Freitas Cassol
Superintendência Ariquemes:
EEEFM Professora Carmem Ione de Araújo
EEEFM Cora Coralina
EEEFM Anísio Teixeira
Superintendência Ji-Paraná:
EEEFM José Francisco dos Santos
Instituto Estadual de Educação Marechal Rondon.
Colégio Tiradentes da Polícia Militar – CTPM V
As vans escolares, doação do MPRO (R$ 987.840), serão destinadas a:
Superintendência regional de Porto Velho
Superintendência regional Pimenta Bueno
Superintendência regional de Cacoal
