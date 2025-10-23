Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) divulga finalistas

Publicada em 23/10/2025 às 11h11
O estudante Caio Vinicius Batista de Souza, de 15 anos, do 8º ano da Escola Estadual Estudo e Trabalho, em Porto Velho, está prestes a viver um dos momentos mais marcantes da sua vida. Depois de conquistar o 1º lugar na fase estadual da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) 2025, ele se prepara para representar Rondônia na grande final, que será realizada no dia 5 de novembro, em Brasília (DF).
“Estou muito feliz com essa conquista e ansioso pela experiência na capital federal. A olimpíada me ensinou muito sobre energia e sustentabilidade, temas que quero continuar estudando”, conta o jovem, que, além da viagem para Brasília com um acompanhante e todas as despesas pagas, será premiado com um notebook.
Essa conquista tem um gosto especial. No ano passado, Caio chegou bem perto do topo e levou para casa a medalha de prata. Agora, com dedicação e curiosidade renovadas, ele comemora a evolução. “A parte que eu mais gostei foi a dos games. É divertida e faz a gente aprender de um jeito diferente, jogando e pensando ao mesmo tempo”, diz, com entusiasmo de quem descobriu que aprender também pode ser prazeroso.
Em Rondônia, a olimpíada mobilizou mais de 6 mil alunos da rede pública e privada, que participaram de uma primeira fase em formato de games e de uma segunda etapa com prova objetiva online. Ao todo, 10 estudantes receberam medalhas de ouro, 52 de prata, 58 de bronze, e outros 200 foram reconhecidos com menção honrosa.
Entre os destaques também estão os professores, que têm papel fundamental nessa jornada. Este ano, a professora Tauana Daniele, de Ariquemes, foi uma das educadoras premiadas, reconhecida por seu comprometimento e incentivo aos alunos, ficando em 1º lugar como a professora com maior número de inscrições e engajamento da olimpíada em Rondônia.
“É muito gratificante ver tantos alunos participando e se encantando com o tema da energia. A ONEE desperta neles curiosidade, responsabilidade e vontade de aprender. Saber que o meu trabalho ajudou a mobilizar tanta gente me enche de orgulho”, destaca Tauana.
Promovida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e coordenada pelo Instituto Abradee, a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética é realizada em parceria com 48 concessionárias de energia elétrica em todo o país. Em Rondônia, a Energisa é a parceira local, fortalecendo seu compromisso com a educação, a inovação e o uso consciente da energia.
“Acreditamos que a educação é o caminho para transformar o futuro da energia. Ver jovens como o Caio se destacando mostra que Rondônia tem muito potencial e talento. Esse é o propósito da Energisa: incentivar conhecimento, responsabilidade e protagonismo entre os estudantes”, afirma Rérisson Bessa, analista de Eficiência Energética da Energisa Rondônia.
Rérisson destaca ainda que é com esse espírito de superação e orgulho que Rondônia segue se destacando no cenário nacional, mostrando que o talento e a criatividade dos seus estudantes têm o poder de transformar o mundo, começando pela energia que move cada um deles.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!