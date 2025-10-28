Publicada em 28/10/2025 às 07h50
RONDÔNIA
1917 – A prefeitura de Porto Velho instala uma “secção” voltada ao incentivo da lavoura, anunciou o prefeito Joaquim Augusto Tanajura.
1950 – A direção-geral da Madeira-Mamoré negou a demissão de “centenas de trabalhadores”, conforme o diário amazonense “O Jornal”. Explicou que 30 foram demitidos pelo fim de seus contratos de trabalhos.
1985 – A Codejipa entrega à prefeitura de Porto Velho a primeira parte das 28 escolas pré-moldadas, adquiridas pelo prefeito José Guedes.
1990 – Sai de São Paulo rumo a Porto Velho a “Caravana Ford”, formada por veículos comprados pelo Território, e outros de particulares.
1990 – Para o deputado federal Francisco Sales, que apoia o candidato Valdir Raupp, o retorno do candidato Osvaldo Piana à disputa, devido à morte do senador Olavo Pires, torna mais difícil Raupp vencer.
HOJE É
Dia do Servidor Público. Dia do Zé Pelintra (Umbanda e outras crenças como o Catimbó).
Católicos celebram São Simão - o Zelote,
BRASIL
• 1924 — Começa a “Revolução Tenentista”. 1982 - A Fundação Oswaldo Cruz (RJ), anuncia a produção da vacina contra o sarampo. 2018 — Jair Bolsonaro é eleito presidente do Brasil com 57 milhões de votos
MUNDO
30 d.C - São Pedro se torna o primeiro papa da Igreja Católica Romana. 1962 — Fim da “Crise dos mísseis”: a URSS retira seus mísseis de Cuba.
VOCÊ SABIA?
Que o primeiro nome do município de Seringueiras foi “Bom Princípio”?
Que o primeiro nome do município de Governador Jorge Teixeira era “Pedra Branca”?
Que o deputado ji-paranaense Sadraque Muniz foi o primeiro orador a usar da tribuna na reunião inaugural da Assembleia Legislativa de Rondônia?
Que o MP rondoniense foi o primeiro do país a escolher por votos seu Procurador-geral?
Que na inauguração da telefonia internacional (DDI) em Ji-Paraná, um português, convidado pelo governador Jorge Teixeira, falou durante uma hora, e o ministro das Comunicações esperou ele acabar para inaugurar?
Que a primeira sessão legislativa da Assembleia Legislativa de Rondônia foi dia 9 de março de 1983?
