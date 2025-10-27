Publicada em 27/10/2025 às 08h10
RONDÔNIA
1733 – O governo de Portugal proíbe a navegação estrangeira pelos rios Madeira, Guaporé e Mamoré.
1927 – A Prefeitura doa à Prelazia de Porto Velho uma área para construção do Hospital São José.
1946 – Uma “automotriz” da Madeira-Mamoré ficou destruída ao perder a direção próximo a Abunã, com 10 pessoas feridas.
1965 – O deputado federal Renato Medeiros, de Rondônia, líder do grupo pele-curta, é cassado pelo Ato Institucional número 2.
1983 – A Secretaria de Cultura vai mandar gravar um LP com as músicas que concorrerem aos enredos das duas escolas de samba de Porto Velho, “Pobres do Caiari” e “Diplomatas dl Samba”.
1985 – Autorizado pela Constituinte de 1983, o governador Angelo Angelin assina a lei pela qual o MP de Rondônia será o 1º em todo o país a eleger seu procurador-geral. VER em Foto do dia
1989 - Mais de 500 invasores foram retiradas pelas fiscalização municipal com apoio da PM de áreas destinadas a escola, posto médico e praça do conjunto “4 de Janeiro”, em PVh.
HOJE É
Dia do Engenheiro Agrícola. Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual. Dia Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas com Doenças Falciformes. Dia Nacional de Mobilização pró-saúde da População Negra. Dia Mundial do Terapeuta Ocupacional.
Católicos celebram Santa Teresa Verzeri, São Frumêncio,
BRASIL
1912 - Inauguração do bondinho do Pão de Açúcar (RJ). 1892 – Nasce Graciliano Ramos (m. 1953), escritor – obras principais ”Vidas Secas” e Memórias do Cárcere”. 1965 — O presidente Castelo Branco decreta o AI-2 que estabelece eleições indiretas e cassação dos partidos políticos
MUNDO
1951 – Em Toronto (CAN) a 1ª utilização da radioterapia em um paciente através de uma bomba de cobalto. 1962 - Ao recusar concordar com o disparo de um torpedo nuclear contra um navio de guerra americano, Vasili Arkhipov evita a guerra nuclear.
FOTO DO DIA
VOCÊ SABIA? (II)
Que o Bahia, campeão brasileiro/1959 vencendo o Santos de Pelé, a seguir veio ao Norte, batendo todos os adversários (PA, AM, AC), mas no último jogo, em Porto Velho, perdeu de 3x0 do Flamengo local?
Que a primeira mulher eleita em Rondônia foi a professora Aliete Alberto Matta Morhy, vereadora em Guajará-Mirim (1973/1977) e a primeira reeleita (1977/1983)?
Que ela também foi a primeira mulher a chefiar a Procuradoria-geral de Rondônia (1/1990 a 3/1991)?
Que a primeira mulher eleita deputado estadual em Rondônia foi a costureira Joselita Araújo, a mais votada entre todos os candidatos na 2ª legislatura (1987/91), com 8.022 votos?
Que ela renunciou em 1989 por ter sido eleita prefeita de Ouro Preto do Oeste?
Que o município mais distante, via rodoviária, desde a capital rondoniense, é Cabixi, a 845 Kms?
Que o único deputado estadual a assumir o governo de Rondônia foi Silvernani Santos (FOTO), presidente da Assembleia Legislativa, devido ao governador estar doente e o vice em missão fora do país?
Comentários
Seja o primeiro a comentar!