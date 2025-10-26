O Dia na História - BOM DIA 26 DE OUTUBRO

Publicada em 26/10/2025 às 09h40
RONDÔNIA
1938 – De janeiro a setembro 51 crianças foram registradas como nascidas em Porto Velho. Nas certidões constam apenas o nome do pai.
1950 - Criado em Guajará-Mirim o Aeroclube, presidido pelo associado Paulo Saldanha.
1955 – O Loide Aéreo Nacional abre uma linha para o voo trecho Rio/Goiânia/Cuiabá/Porto Velho, e em 10hs.
1981 – Propostas de deputados de Roraima e Amapá, que os dois Territórios sejam incluídos também no projeto de criação do Estado de Rondônia, “só nos prejudicam”, denunciou o governador Jorge Teixeira.
1982 – O presidente do TJ Fouad Darwich, abre hoje o I Encontro Estadual de Advogados, realizado pela OAB. E na Ordem, nenhum nome ainda candidato à presidência.
1985 – No retorno de Belém, onde exigiu que a União se volte para a Amazônia, o governador Angelo Angelin disse estar certo de que, a partir de agora, a União vai colocar a região na pauta.
1989 – Vencedora da prova “Archer Pinto”, em Manaus, a seleção rondoniense de ciclismo tem 2 novos desafios, na Bolívia a Corrida Internacional da Amazônia e a Norte-Nordeste em Salvador.
HOJE É
Dia do Trabalhador da Construção Civil.
Católicos celebram Santo Evaristo – papa, São Beano, São Ceda, São Demétrio – mártir,
BRASIL
1976 – Morre o pintor Di Cavalcanti (n. 1896), sua obra tinha populares: carnaval, as mulatas, o samba, as favelas e os operários. 1989 – Regulametado o emprego doméstico, dando direito ao salário mínimo, férias, 13º e jornada de 44 hs semanais.
MUNDO
1863- A Footbal Association (ING) decreta a universalização das regras do futebol.
FOTO DO DIA
VOCÊ SABIA?
Que a primeira tentativa de construção da Catedral do Sagrado Coração de Jesus foi onde depois construíram o Palácio Presidente Vargas?
Que na Bandeira do Brasil a estrela que representa Rondônia é a “Gama do Cão Maior?”
Que um dos maiores absurdos (há outros) sobre a Madeira-Mamoré é a frase “cada dormente representa um homem morto na obra?”
Que a Guarda Territorial foi a primeira instituição policial do Território do Guaporé, depois Rondônia, criada em 1944 e extinta em 1977?
Que uma professora, vinda para fazer concurso ao Magistério, foi a primeira mulher a ser comandante-geral de uma Polícia Militar no Brasil?
Que para pressionar o TJDFT a mandar juízes para Rondônia houve uma greve de advogados, liderada pelo presidente da OAB Aquilau de Paula?
Que o município amazonense de Lábrea, fez parte do Território do Guaporé, mas foi a seguir devolvido ao Amazonas?
Que o Moto Clube (já extinto) foi o único time de Rondônia a jogar no Maracanã, e que não perdeu?
(O zagueiro Gervásio mantém um museu sobre o jogo em sua casa)
