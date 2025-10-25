Publicada em 25/10/2025 às 08h10
RONDÔNIA
1877 – O imperador Dom Pedro II autoriza a P. & T. Collins (EUA) a construir uma ferrovia margeando as cachoeiras do Rio Madeira.
1917 – A superintendência (prefeitura) de Porto Velho é autorizada a captar 100 contos de réis, a ser usado para construir um mercado e casas para carentes.
1949 – O Governo Federal disponibiliza CR$ 1,5 milhão para construir um hospital para hansenianos “no Rio Candeias”.
1951 – O tenente Távora Buarque comunica ao governador Moacyr de Miranda o começo do serviço telegráfico “a 3 milhas da foz do Rio Cabixi”.
1983 – Negando ser “continuísta”, derrotado na disputa pelo Senado no ano passado, o ex-deputado Jerônimo Santana, que presidiu o MDB entre 1970 e 1982, quer de volta a presidência do partido – ele perderia a eleição para o deputado Ronaldo Aragão.
1987 – O jornalista João Tavares inicia série sobre o Triângulo, o bairro mais tradicional de Porto Velho.
HOJE É
Dia Nacional da Saúde Bucal. Dia internacional contra a Exploração da Mulher. Dia do sapateiro. Dia nacional da saúde bucal. Dia do engenheiro civil. Dia nacional de combate ao preconceito contra as pessoas com nanismo. Dia nacional do macarrão.
Católicos celebram Santo Antônio de Sant'Ana Galvão, São Crisanto, Santa Dária, São Crispim e São Crispiniano – mártires,
BRASIL
1984 — Os presidentes do Brasil, João Batista Figueiredo, e do Paraguai, Alfredo Stroessner, inauguram a usina de Itaipu. 2016 —Morre Carlos Alberto Torres (n. 1944), capitão do tricampeonato mundial.
MUNDO
1881 — Nasce o pintor Pablo Picasso (m.1973), o principal nome do “cubismo. Autor de “Guernica”. 1917 –– Na Rússia, os comunistas assumem o poder.
FOTO DO DIA
O AGRO DEVE MUITO A ELES
Quando se comenta da pujança do agro rondoniense, como acontece com todos os segmentos profissionais pouco, ou nada, se fala de quem começou a base para conseguir chegar ao ponto atual.
O líder era o capitão Sílvio Gonçalves de Faria, a cujo grupo Rondônia e o agro de hoje devem muito, tinha o Assis Canuto, o Ademar Sales, o Paulinho “do Incra”, o Luiz Gonzaga, o Zé Lopes, o Amadeu Machado .
Com poucas exceções, uma boa parte era constituída por recém-formados, a maioria sem conhecimentos sobre a Amazônia. “Eu não sabia como era uma castanheira ou uma seringueira”, disse um deles que ainda mora em Pimenta Bueno.
Em fevereiro passado morreu o técnico-agrícola Eustáquio Godinho (FOTO), outro na lista dos que muito fizeram e praticamente nada mereceram de reconhecimento pelo trabalho realizado, não só pelo Incra.
Sobre ele, e outros, escreveu o ex-Incra Amadeu Machado: “Em uma de suas canções o Belchior lembra que “o passado é uma roupa que não nos serve mais” (*)
(*) https://expressaorondonia.com.br/mais-um-heroi-que-parte-silenciosamente-eustaquio-chaves-godinho-por-amadeu-machado/
