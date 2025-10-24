Publicada em 24/10/2025 às 08h00
RONDÔNIA
1918 – Autorizada, pela intendência (Câmara) Municipal, que a prefeitura construa, uma “escola mixta municipal em Porto Velho”, a ser denominada “Eduardo Ribeiro”.
1946 – O prefeito Carlos Augusto de Mendonça anuncia que, com apoio da Fundação Sesp, inicia em mais 45 dias a implantação do sistema de abastecimento d’água de Porto Velho.
1948 – O deputado Auton Furtado (AM) denunciou na Câmara Federal que a borracha retirada da Amazônia brasileira, foi a maior fonte do produto na II Guerra, foi vendida a 60% menos que o cobrado pelos outros países amazônicos.
1981 – A Funai vai retirar mais 200 colonos da área Suruí, de onde já retirou 200 outros.
1982 – Os Correios tem 80 mil formulários de “voto em trânsito”, para eleitores de outros estados que se encontrem em Rondônia.
1987 – Aprovados mais de 2 mil candidatos no concurso do Tribunal de Justiça de Rondônia, capital e interior.
1988 – O ano escolar está “perdido”, disse o presidente da Associação dos Professores, Roberto Sobrinho, devido à greve dos professores.
1990 – A assessoria do candidato a governador Valdir Raupp considerou “um desastre” para Raupp a declaração do governador Jerônimo Santana que votará nele.
HOJE É
Dia Mundial de Combate à Poliomelite. Dia das Nações Unidas. Dia Internacional do Bucho. Dia Internacional da Informação sobre o Desenvolvimento.
Católicos celebram Santo Antônio Maria Claret.
BRASIL
1669 – Fundação da Cidade de Manaus. 1933 – Fundação da Cidade de Goiânia. 1930 — O presidente Washington Luiz é deposto, começa a Era Vargas.
MUNDO
1945 — Alexander Fleming recebeu o Nobel de Medicina pelo descobrimento da penicilina. 1932 — Nasceu o jornalista e cartunista Ziraldo, criador do personagem Menino Maluquinho. 1857 — Fundado na Inglaterra o Sheffield Football Club, 1ºclube de futebol do mundo
FOTO DO DIA
Um caso político que também já passou para a lista dos “insolúveis” em Rondônia é o da não indicação, pelo governador Jorge Teixeira, do ex-deputado federal Antônio Morimoto dentre os três candidatos ao Senado pelo PDS em 1982.
Morimoto, que já tinha investimentos e cuja família já residia em Vilhena, era deputado federal (SP) e foi o relator do da Lei 41/1981 que criou o Estado de Rondônia e recebera do governador Jorge Teixeira o convite.
No dia em que Teixeira reuniu os oito pretendentes para um jantar na Vila Cujubim, dois dos que ali estavam, ambos secretários de governo, garantiram que uma vaga era certa para Morimoto, em razão do convite formal feito pelo governador.
Na certeza que seria escolhido, Morimoto chegou sorrindo, mas, começada a reunião, ele estava fora. Um dos secretários garantiu que pouco antes do encontro o já ex-deputado federal paulistano estava na lista.
Morimoto ainda foi à convenção regional alegando que os candidatos teriam de ser escolhidos pela convenção, mas foi ignorado.
