Publicada em 23/10/2025 às 08h00
RONDÔNIA
1938 – Oferecendo oito cursos por correspondência, a Associação Educacional São Paulo se instala em Porto Velho.
1940 – Estão abertas inscrições ao “Concurso da Belleza Feminina do Amazonas”, com participação de representantes de todos municípios e final em Manaus.
1983 – Aprovada pela Assembleia Legislativa a lei passando de 7 a 9 o número de desembargadores, é ingerência do Legislativo em assunto típico do Judiciário, segundo o ex-deputado paulista Antonio Morimoto.
1989 – Matéria originária da Assessoria de Imprensa do governo dizendo que “A Assembleia Legislativa é uma gaiola de ouro”, frase atribuída ao governador Jerônimo Santana, abre mais ainda a confusão entre Legislativo e Executivo.
1989 – Dois processos que abalaram a opinião pública, a “chacina do Palmeiral”, envolvendo 8 policiais-militares e assassinato do engenheiro João de Deus Simplício, em 1976, estão na pauta do Tribunal de Júri em novembro.
HOJE É
Dia Nacional do Plantio Direto. Dia da Força Aérea Brasileira. Dia do Aviador.
Católicos celebram Santa Felicidade, São Columbano, São Clemente I
BRASIL
1906 – Santos Dumont faz, em Paris, um voo de cerca de 60 metros a 2 mt do chão, com o 14-bis, na 1ª vez que uma aeronave desliza e decola com só suas próprias forças. 1943 – Publicado pela primeira vez na revista O Cruzeiro, o quadrinho do personagem O Amigo da Onça.
MUNDO
• 4004 a.C. — Data de criação do mundo conforme James Ussher, citando a Bíblia. 1850 — A primeira Convenção Nacional dos Direitos da Mulher começa em Worcester, Massachusetts.
FOTO DO DIA
Há coisas que, dizem, “pessoas levam para seus túmulos”. Em Rondônia há casos policiais que se enquadram nesse padrão, porque os envolvidos, em maioria ou no todo, já foram levados para os “belos campos de caça” o que poderiam esclarecer.
Sem entrar em detalhes, porque aqui não é o lugar, por exemplo o sumiço do tenente EB Fernando Oliveira (1945), do radialista José Wilton Guedes (1975), do senador Olavo Pires, só para citar alguns.
Na política há “insolúveis”. 1970 - A convenção da Arena iria até 16 hs. O pré-candidato Paulo Leal chega de Brasília às 13, e sabe no aeroporto que a ata fechou às 12, indicando outro nome. Isso facilitou a vitória do candidato do PMDB Jerônimo Santana.
Anos depois o nome mais cotado dos partidos ligados ao prefeito Chiquilito Erse, para a prefeitura de Porto Velho no período 1993/96, a deputada estadual Marlene “Capeta” Goraieb (FOTO) não ganha a vaga.
Mas antes, tivemos o caso do deputado federal paulista Antônio Morimoto, que tinha até convite por escrito do governador Jorge Teixeira para ser candidato ao Senado, é rifado pelo próprio Teixeira num jantar de pretendentes a candidatos.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!