RONDÔNIA
1946 – Dom Pedro Massa, bispo do Amazonas, chega a Porto Velho para empossar o primeiro bispo da Diocese, D. João Batista Costa.
1948 – A Câmara Federal aprovou projeto do deputado Aluízio Ferreira concedendo CR$ 400 mil para melhoras no porto de Porto Velho.
1950 – O deputado federal Aluízio Ferreira derrota seu ex-aliado Joaquim Rondon e é reeleito deputado federal.
1981 – Imensos atoleiros fecham a BR-364 entre Vilhena e Pimenta Bueno, onde muita gente ali passa fome devido ao aumento de chuvas e surgimento de doenças.
1990 – A morte do senador Olavo Pires tomou o espaço maior nos jornais de Porto Velho, e muito espaço na imprensa nacional.
1990 – Na madrugada de hoje o juiz eleitoral Salatiel Sousa admite que o deputado Osvaldo Piana, o 3º no turno da eleição a governador, deve ser convocado para disputar o returno.
HOJE É DIA
Internacional para a Erradicação da Pobreza. Dia da Indústria Aeronáutica Brasileira. Dia do Eletricista. Dia do Profissional da Propaganda. Da Agricultura. Nacional da Vacinação. Dia Música Popular Brasileira
BRASIL
1847 – Nasce Chiquinha Gonzaga (m. 1935), compositora e patronesse da MPB. 1989- O presidente José Sarney sanciona a lei do divórcio.
MUNDO
1912 – Nasce Albino Luciani, o papa João Paulo I (m. 1978), também chamado “Papa Sorriso”. 1961 – A polícia francesa ataca e mata 400 argelinos que defendiam a independência da Argélia.
FOTO DO DIA
OS GRANDES MESTRES
Como qualquer garoto, meus sonhos para quando adulto eram dois e já disse isso em várias vezes: ser bombeiro e professor de História. Nem uma coisa nem outra. Segui a trilha que Ele fez para mim: ser repórter, contar a vida como ela é.
Professor é um título em meu entendimento mais importante que qualquer outro, e nenhum “líder” chega aos píncaros, sem passar pelas mãos de professores, cada um contribuindo com um degrau na escada de sua formação profissional.
Como acontece a cada 15 de outubro, os mesmos que negam aos professores a dignidade para o exercício e a importância social do magistério, divulgarão notas parabenizando àqueles aos quais nunca olham.
Houve tempo em que ter um familiar professor era motivo de orgulho. Hoje há desde o temor de uma agressão física, até o risco de o familiar ser ameaçado por ter cobrado a um aluno que cumpra sua obrigação de estudar.
Pergunto: Jesus, Gandhi e Confúcio (chinês) citados como grandes professores do mundo, como seriam tratados hoje?
Ghandi (FOTO): elogios aos ensinamentos de Jesus
