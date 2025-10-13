Publicada em 13/10/2025 às 09h00
RONDÔNIA
1918 – O jornal “Alto Madeira” registra um fato histórico: a nomeação, pelo presidente Nilo Peçanha “do primeiro funccionário público sahido do bello sexo feminino”, Maria José Mendes, por concurso ao Ministério das Relações Exteriores.
1940 – Toda a capa do único jornal de PVh, o “Alto Madeira”, foi ocupada com a foto do presidente Getúlio Vargas, e sua programação na cidade.
1946 – A nova Constituição estabelece que cada Territórios eleja um deputado federal: Art 58 § 1º - Cada Território terá um Deputado (federal). No Guaporé o PSD terá como candidato o ex-governador Aluízio Ferreira.
1969 – O Decreto Federal 911 retorna as eleições, suspensas desde 1926, para vereador nos municípios dos Territórios. Os prefeitos continuam nomeados.
1982 – O colégio “Barão do Solimões” é o primeiro campeão geral dos Jogos Escolares do Estado de Rondônia
1983 – A aluna do colégio “José Otino de Freitas”, Débora Michelle Bonfante, 9 anos, é eleita “prefeita-mirim” de Porto Velho.
1987 – O jornal Alto Madeira acusa o Cimi de beneficiar multinacionais, “usando a Igreja católica e os índios como escudo”.
HOJE É
Dia Mundial da Trombose. Dia Internacional para a Redução dos Desastres Naturais. Dia Nacional do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional.
Católicos celebram a última aparição de Nossa Senhora de Fátima, São Teófilo, Santo Eduardo Confessor, São Daniel e companheiros mártires
BRASIL
1890- O Barão de Drummond cria o jogo do bicho, no Rio de Janeiro. 1978- O presidente Ernesto Geisel revoga o Ato Institucional nº 5.
MUNDO
1884 – O meridiano de Greenwich passa a ser o ponto definidor dos fusos horários. 1917 — Setenta mil pessoas testemunham o "Milagre do Sol" na Cova da Iria em Portugal. 1930 — O Bispo de Leiria reconhece oficialmente, as aparições de Nossa Senhora em Fátima.
FOTO DO DIA
AGORA É ESPERAR
O “bota fora” do presidente Getúlio Vargas, desde o dia 11 em Porto Velho, teve mais gente que na chegada, e quando os dois “catalina” da “Panair do Brasil” sumiram na curva do Rio Madeira, era a hora de voltar à rotina e esperar.
Na época o comum era o piloto ir sobrevoando os rios, o que, além da menor velocidade das aeronaves, demorava a viagem de uma à outra cidade, ou caso tivesse de amerissar para abastecer.
Desde o início da tarde de sábado (11), quando Getúlio chegou, até a manhã de segunda, 13, quando foi embora, foram mais de 40 horas de “loucura”, com reuniões, discursos, desfiles etc.
Para um morador, em particular, a vinda do presidente teve um caráter especial: o capitão Aluízio Ferreira, que depois de sua posse como diretor-geral da EFMM em 1931 se tornara a única liderança da área da Madeira-Mamoré.
Agora era seguir com a vida e esperar que o presidente atendesse ao pedido de Aluízio, de criar um Território Federal, que incluísse toda a área da ferrovia, o que aconteceu em 1943.
Foto: Como na chegada, Getúlio (acenando) usou uma canoa para chegar ao avião (Acervo Esron Menezes)
