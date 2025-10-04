Publicada em 04/10/2025 às 08h10
RONDÔNIA
1942 – A 5 mil KM do “teatro da guerra” no Atlântico, a população de Porto Velho se cotiza e manda 11 mil contos de reis para ajudar a comprar um navio para a marinha brasileira.
1946 – Com um “sarau literário” no Clube Internacional (PVh), o Centro Guaporeense de Letras, que reúne intelectuais do Território, homenageia a República Portuguesa.
1949 – O jornal “Alto Madeira” passa a circular com 4 edições semanais.
1973 – Criado pelo Incra o Projeto Integrado de Colonização Paulo Assis Ribeiro, com sede em Colorado.
1981 – O governador Jorge Teixeira anuncia mais 6 agências do BB em Rondônia e a previsão do início do asfaltamento da BR, mas criticou o PMDB que tenta, disse, “atrasar o andamento da lei que cria o Estado”.
1983 – Os deputados federais, conforme a agência EBC/BSB, não querem proximidade do governador Jorge Teixeira.
1990 – Pesquisas de “boca-de-urna” indicam que as chances de irem ao returno da disputa pelo governo são de Olavo Pires e Valdir Raupp.
HOJE É
Dia Nacional da Natureza. Dia Nacional do Paisagista, Dia Nacional do Agente Comunitário de Saúde, e Dia Nacional dos Agentes de Combate às Endemias.
Dia do Bartender ou Barman. Começa a Semana Mundial do Espaço.
Católicos celebram São Francisco de Assis,
BRASIL
1942 – O presidente Getúlio Vargas institui o Cruzeiro como a moeda oficial do Brasil. 1891 – Nasce Assis Chateaubriand (m. 1968), o 1º megaempresário dos meios de comunicação brasileiro.
MUNDO
1582 — O calendário gregoriano é introduzido pelo papa Gregório XIII. 1957 – A União Soviética lança o satélite Sputinik, o 1º satélite artificial a orbitar a Terra.
FOTO DO DIA
O PRESIDENTE VEM AÍ (II)
Sexta-feira 11 de outubro de 1940, são 14 hs e muitos que estão na beira do barranco próximo aos barracões da Madeira-Mamoré, começam a ir embora, porque o avião com o presidente Getúlio Vargas, que chegaria até 11 hs não tinha dado “sinal de vida”
Mas quando o primeiro dos dois hidroaviões da comitiva presidencial começou a planar sobre o Rio Madeira até quem não veio pela manhã também correu para ver o chefe da Nação.
Os dois “catalinas” estacionaram numa espécie de boia e toda a comitiva foi dali até a margem em duas imensas canoas, cada uma com dois remeiros, enquanto militares nas duas catraias vinham de pé.
No alto da escadaria o primeiro cumprimento foi para o padre diretor do colégio Dom Bosco, que Getúlio visitaria no dia seguinte, sendo recebido por estudantes em traje de gala.
Getúlio teve as próximas 40 horas de muitas atividades pela cidade, com desfile de estudantes e militares, reuniões e uma visita a um sítio próximo à atual Embrapa, onde o presidente se valeu da ajuda de um garoto para saber como abrir um ouriço de castanha.
CONTINUA AMANHÃ
Comentários
Seja o primeiro a comentar!