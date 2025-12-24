BPTAR prende jovem por tráfico de drogas na zona Leste de Porto Velho

Publicada em 24/12/2025 às 11h07
Policiais militares do Batalhão de Patrulhamento Tático de Ação e Reação (BPTAR) prenderam, na noite de terça-feira (23), Tailan de 21 anos, por tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada em uma residência localizada no bairro Jardim Santana, na zona Leste da capital de Rondônia.
De acordo com o registro policial, ao perceber a presença da equipe, o acusado correu para dentro do imóvel e lançou uma sacola contendo entorpecentes. A abordagem foi realizada em seguida, resultando na prisão do suspeito.
Com ele, os policiais apreenderam cerca de 60 porções de drogas, entre haxixe, skunk, maconha e cocaína. No interior da residência, também foram localizados dinheiro trocado, duas balanças de precisão e outros materiais utilizados em ponto de venda de entorpecentes.
Após a ação, Tailan Gladisson S. S. foi encaminhado ao Departamento de Flagrantes da Polícia Civil.
