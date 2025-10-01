Publicada em 01/10/2025 às 08h00
RONDÔNIA
1925 – As homenagens à delegação do Nacional, campeão amazonense que fará 3 jogos em Porto Velho inaugurando o Stadium Paulo Saldanha, constam recepção com buquês de flores, churrasco, baile, passeio fluvial.
1941 – Assinado o Tratado de Washington (Brasil/EUA), que financiará o 2º ciclo da borracha e gera o Banco da Borracha hoje Basa.
1948 – O Ministério da Guerra encerra as buscas pelo tenente Fernando Oliveira, três anos depois de seu desaparecimento na selva.
1981 – Relatório do deputado Antonio Morimoto (Arena/SP), “pela constitucionalidade do projeto 221/81 que cria o Estado de Rondônia, é aprovado na CCJ da Câmara Federal.
1983 – Os reitores Hamilton Mourão (UA) e Euro Tourinho Filho (Unir), abrem em Porto Velho o IV Encontro de Pesquisadores da Amazônia.
1987 – O orçamento de RO para 1988 é previsto em 17 bi de cruzados.
1989 – O descaso do governo federal com o vale do Guaporé, é uma ameaça às vidas dos que continuam na região, segundo o empresário Moisés Bennesby.
2017 – Tendo como manchete principal “Rondônia perde seu maior historiador – O Alto Madeira deixa de circular”, chega às bancas a última edição do jornal que em abril completou 100 anos.
HOJE É
Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. Dia do Profissional de Educação Física. Dia da bailarina. Dia do Médico Endocrinologista. Dia do Caixeiro Viajante.
Católicos celebram Santa Teresinha do Menino Jesus, Santo Egídio,
BRASIL
1910 - Fundação do Sport Club Corinthians Paulista. 1886 — Nasce Tarsila do Amaral (m. 1973), uma das principais artistas modernistas latino-americanas.
MUNDO
1985 - Oceanógrafo e explorador Robert Ballard localiza os destroços do Titanic, a 4 km abaixo da linha do mar. 1952 - Ernest Hemingway (1899/1961) publica o livro “O Velho e o Mar”. 1998 — Lançamento do livro “Harry Potter e a Pedra Filosofal”.
FOTO DO DIA
A MORTE DO HISTORIADOR
Circulando desde 1915, quando foi criado sob o título “O Município”, a partir de 1917 mudando para ALTO MADEIRA, Rondônia perdeu seu maior historiador, porque o centenário “AM” deixa de circular a 1 de outubro de 2017.
No Brasil a mudança do nome original para “Alto Madeira” não foi novidade. O jornal “Estado de São Paulo”, criado em 1875 como “Província de São Paulo”, muda a denominação com o fim do Império, quando passa a ser chamado Estado.
Conhecido como “AM”, o Alto Madeira contou a história do mundo durante um século e 5 meses, sendo que só em 1952 teve um concorrente, o Jornal “O Guaporé”.
O “AM” foi a grande escola de formação de profissionais locais, e a partir de 1976 quando surge “A Tribuna” seguiu a mesma linha, valorizando a reportagem e seus repórteres, com correspondentes em várias cidades.
Na lista dos grandes nomes de sua redação, sem dúvida o mais importante foi um dono de salão de bilhar, vizinho à velha sede na Barão do Branco. que um dia comprou o jornal, e passou a fazer parte da história rondoniense.
Euro Tourinho, corumbaense, 1922/2019.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!