Novo ataque russo deixa regiões da Ucrânia sem energia às vésperas de encontro entre Zelensky e Trump

Publicada em 17/10/2025 às 09h21
Um ataque em larga escala da Rússia atingiu a Ucrânia nesta sexta-feira (17), deixando pelo menos oito regiões sem energia elétrica, incluindo a capital, Kiev. Segundo autoridades locais, o bombardeio envolveu mais de 300 drones e 37 mísseis. O presidente Volodymyr Zelensky afirmou que Moscou também mirou equipes de emergência que atuavam na restauração da rede elétrica.
O ataque ocorre na véspera do encontro entre Zelensky e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, previsto para acontecer na Casa Branca. O líder ucraniano pretende solicitar o envio de mísseis de longo alcance e o fortalecimento dos sistemas de defesa aérea, além de pressionar por novas sanções econômicas contra a Rússia.
Na quinta-feira (16), Trump declarou ter conversado por telefone com o presidente russo, Vladimir Putin, e anunciou planos para um encontro entre os dois em Budapeste, na Hungria, com o objetivo de discutir uma possível negociação de paz. Em publicação na rede Truth Social, o republicano afirmou que houve “grande progresso” nas tratativas e que pretende abordar o tema com Zelensky.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!