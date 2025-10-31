Nova data é definida e evento será de 27 a 30 de novembro em Porto Velho

Publicada em 31/10/2025 às 12h02
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), informa que a 1ª Feira Tecnológica de Agroindústria e Agricultura Familiar de Porto Velho (Agrotec) teve sua data alterada. O evento, antes previsto para ocorrer entre 13 e 16 de novembro, será realizado de 27 a 30 de novembro de 2025, no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.
De acordo com a Semagric, a mudança foi necessária para adequar o cronograma de execução e garantir melhores condições logísticas e estruturais para expositores, empreendedores e visitantes. A nova data também permitirá maior integração com os parceiros institucionais e setoriais, assegurando uma feira ainda mais completa e organizada.
“A Agrotec é um marco importante para o fortalecimento da agricultura familiar, da inovação no campo e do empreendedorismo rural. Essa adequação no calendário é estratégica para que possamos entregar um evento com mais estrutura, conforto e oportunidades de negócios para todos os participantes”, declarou o secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro.
Agrotec 2025 reunirá exposições de produtos da agricultura familiar
O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, também ressaltou a relevância da feira como vitrine de desenvolvimento econômico e social do município. “Nossa prioridade é fazer da Agrotec um evento de referência regional, que conecte produtores, investidores, empreendedores e instituições. Essa mudança de data foi pensada com responsabilidade, para garantir que a feira aconteça em sua plenitude, valorizando o trabalho dos produtores e fortalecendo o setor agroindustrial de Porto Velho”, afirmou o prefeito.
A Agrotec 2025 reunirá exposições de produtos da agricultura familiar, rodadas de negócios, palestras técnicas, atividades culturais e esportivas, além de atrações voltadas ao turismo rural e à sustentabilidade. A expectativa é de que milhares de visitantes participem dos quatro dias de evento, movimentando a economia local e reforçando o protagonismo de Porto Velho na produção agroindustrial amazônica.
SERVIÇO
Nova data: 27 a 30 de n embro de 2025
Local: Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré – Porto Velho (RO)
Realização: Prefeitura de Porto Velho – Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric).
Texto: Jean Carla Costa
