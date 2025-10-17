Nota de Esclarecimento da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia sobre operação deflagrada pela Polícia Civil

Publicada em 17/10/2025 às 10h55
Sede da Assembleia Legislativa de Rondônia, em Porto Velho (Foto: Secom ALE/RO)
A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (Alero) informa que está acompanhando a operação deflagrada pela Polícia Civil nesta sexta-feira (17), em Porto Velho.
O Poder Legislativo esclarece que nenhum gabinete de deputado foi alvo das buscas, e que as diligências ocorreram apenas em locais relacionados a servidores da Casa.
A Alero reforça que vai instaurar um processo de sindicância interna para apurar os fatos e adotar as providências cabíveis, caso sejam constatadas irregularidades.
A Presidência reafirma o compromisso desta Casa de Leis com a transparência, a legalidade e o interesse público, colaborando plenamente com as autoridades competentes e confiando que os fatos serão devidamente esclarecidos pelas instâncias responsáveis.
Deputado Alex Redano
Presidente
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia
