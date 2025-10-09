Netanyahu celebra acordo de paz com o Hamas e diz que tratado representa

Publicada em 09/10/2025 às 09h55
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, usou as redes sociais para celebrar o anúncio de um acordo de paz com o grupo terrorista Hamas nesta quarta-feira (8). Segundo o líder israelense, o tratado representa uma "vitória nacional e moral" do país.
O acordo foi anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e confirmado por mediadores do cessar-fogo. Com isso, todos os reféns que estão sob o poder do Hamas há dois anos devem ser libertos. Além disso, tropas israelenses em Gaza devem recuar.
Em um post no X, Netanyahu escreveu que "não descansará" até que todos os reféns retornem para casa e todos os objetivos de Israel sejam alcançados.
"Este é um sucesso diplomático e uma vitória nacional e moral para o Estado de Israel", afirmou. "Por meio de uma determinação firme, de uma poderosa ação militar e dos grandes esforços do nosso grande amigo e aliado, o presidente Trump, chegamos a este ponto de virada decisivo."
"Agradeço aos valentes soldados das Forças de Defesa de Israel e a todas as forças de segurança, graças à coragem e ao sacrifício deles chegamos a este dia. Com a ajuda de Deus, juntos continuaremos a alcançar todos os nossos objetivos e a expandir a paz com nossos vizinhos."
O gabinete do primeiro-ministro israelense informou ainda que Netanyahu e Trump conversaram por telefone logo após o anúncio do acordo. O presidente norte-americano foi convidado a visitar Israel e discursar no Knesset, Parlamento do país.
Mais cedo, Trump afirmou que poderia viajar para o Oriente Médio no fim de semana. Ele também levantou a possibilidade de visitar a Faixa de Gaza. A viagem ainda não foi oficialmente confirmada pela Casa Branca.
