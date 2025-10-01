“Não tem sido fácil”, diz Val Marchiori após cirurgia para tratar câncer de mama

Publicada em 01/10/2025 às 11h18
A empresária e socialite Val Marchiori, de 50 anos, usou suas redes sociais nesta terça-feira (30) para falar sobre os desafios que tem enfrentado desde o diagnóstico de câncer de mama. Em desabafo nos stories do Instagram, ela contou que algumas noites têm sido especialmente difíceis.
“Existem noites que parecem mais pesadas, tão difíceis que a gente nem consegue rezar... É como se as palavras fugissem e o coração ficasse apertado. Essa minha luta não tem sido fácil, mas sigo acreditando que com fé em Deus tudo vai dar certo”, escreveu.
O diagnóstico foi revelado por Val em 26 de agosto, quando informou ter descoberto um carcinoma tipo 2 de 6 mm em estágio inicial. Na ocasião, ela reforçou a importância da realização de exames preventivos e disse que iniciaria o tratamento imediatamente.
No dia 1º de setembro, a empresária passou por cirurgia no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para a retirada do tumor. Recebeu alta no dia seguinte.
Poucos dias depois, em entrevista ao programa “Domingo Espetacular”, da Record, Val explicou que os próximos passos do tratamento ainda dependem dos exames. “Tirou o tumor e daqui 40 dias eu começo [os exames] para ver qual tratamento vou fazer. Se vai ser só radioterapia, quimioterapia... Eu falei: ‘Doutora, não quero nem saber. Tira logo isso de mim. Vamos fazer o que tem que fazer’”, relatou.
Val Marchiori segue em recuperação e aguarda os resultados médicos que irão definir a continuidade de seu tratamento.
