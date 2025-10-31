MPRO realiza 4ª etapa da Correição Ordinária em quatro municípios da Zona da Mata rondoniense

Publicada em 31/10/2025 às 15h22
O Ministério Público de Rondônia (MPRO) realizou, entre os dias 22 e 24 de outubro, a 4ª etapa da Correição Ordinária 2025/2026 nas Promotorias de Justiça de Rolim de Moura, Nova Brasilândia, Alta Floresta D’Oeste e Santa Luzia D’Oeste. A ação foi feita pela Corregedoria-Geral do MPRO para verificar a atuação institucional nessas localidades e garantir que tudo esteja funcionando adequadamente.
Durante a visita, foram analisados documentos e processos que mostram como os promotores atuam em cada cidade. A equipe da Corregedoria observou se os procedimentos estão sendo feitos com eficiência e se seguem as regras do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Também foi verificada a correta aplicação dos instrumentos normativos voltados ao aprimoramento da atividade correicional.
A correição contou com a presença do Corregedor-Geral do MPRO, Procurador de Justiça Héverton Alves de Aguiar. Também participaram a Promotora de Justiça Yara Travalon, chefe de gabinete da Corregedoria, e o Promotor de Justiça André Luiz Rocha de Almeida, diretor do Centro de Controle Disciplina (Codi).
Os promotores das cidades visitadas também estiveram presentes e colaboraram com os trabalhos entre eles, em Nova Brasilândia, o Promotor de Justiça Leonardo Castelo Alves; em Rolim de Moura, os Promotores de Justiça Matheus Kuhn Gonçalves, Maíra de Castro Coura Campanha e Marcos Paulo Sampaio Ribeiro da Silva; em Alta Floresta D’Oeste, o Promotor de Justiça Rodrigo Nicoletti e em Santa Luzia D’Oeste, o Promotor de Justiça Felipe Ramos de Oliveira Zahan Kloos.
A visita integra o Calendário Anual de Correições Ordinárias 2025/2026 e constitui relevante instrumento de avaliação e melhoria contínua da atuação ministerial, reafirmando o compromisso do MPRO com a prestação de serviços de excelência à sociedade rondoniense.
