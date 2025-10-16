MPRO participa de congresso do Iperon sobre previdência social em Porto Velho

Publicada em 16/10/2025 às 11h42
O Ministério Público de Rondônia (MPRO) esteve presente na solenidade de abertura do II Congresso Rondoniense de Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), realizada na noite de quarta-feira (15/10), no Teatro Palácio das Artes, em Porto Velho. O encontro tem como objetivo discutir os desafios e avanços do sistema previdenciário, além de ampliar o acesso à educação sobre o tema.
Promovido pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (Iperon), o evento reúne gestores, conselheiros, especialistas e servidores públicos para debater a previdência em Rondônia. Com programação até o dia 17, o congresso fortalece a gestão, promove a transparência e aproxima os serviços previdenciários da população.
Representando o Procurador-Geral de Justiça do MPRO, Alexandre Jésus de Queiroz Santiago, a Chefe de Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, Promotora de Justiça Flávia Barbosa Shimizu Mazzini, destacou a relevância de refletir sobre o futuro da previdência pública. Ela elogiou a iniciativa por seu papel estratégico na construção de soluções sustentáveis, com foco em temas como equilíbrio atuarial, governança, inteligência artificial e responsabilidade institucional.
A promotora ressaltou ainda o protagonismo do instituto estadual na gestão previdenciária e na promoção de boas práticas administrativas. “Ao longo dos anos, o Iperon tem se consolidado como instituição essencial para a estabilidade e a sustentabilidade do Estado, garantindo direitos conquistados pelos servidores, fortalecendo a confiança na administração pública”, afirmou Flávia Shimizu.
O Congresso
O Congresso se consolida como espaço estratégico de diálogo entre órgãos públicos, voltado à troca de experiências e à construção de soluções para aprimorar o atendimento aos beneficiários da previdência estadual. Com debates sobre sustentabilidade, inovação e territorialidade amazônica, o evento busca integrar conhecimento técnico às realidades da região Norte, considerando desafios como o acesso limitado a serviços e a distância entre municípios. Além de reforçar o compromisso com a transparência na gestão dos recursos, o encontro estimula a cooperação entre instituições, fortalecendo práticas que garantem eficiência e confiança na administração pública.
Com a presença do Ministério Público de Rondônia no II Congresso Rondoniense de Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), a instituição reafirma seu compromisso com a defesa do interesse público, a proteção dos direitos sociais e a construção de um Estado cada vez mais eficiente, transparente e comprometido com as pessoas.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!