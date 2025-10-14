MPRO doa veículos adaptados e participa de entrega de transportes escolares em Porto Velho

Publicada em 14/10/2025 às 15h23
O Ministério Público de Rondônia (MPRO) participou do evento de entrega de veículos de transporte escolar realizada pelo Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), na terça-feira (14/10), em Porto Velho.
A ação envolveu a entrega de 8 ônibus, 26 embarcações e 3 vans adaptadas para pessoas com deficiência, doadas pelo MPRO. O objetivo é melhorar o acesso à escola para estudantes da rede pública estadual, especialmente os que vivem em áreas ribeirinhas e indígenas.
O promotor de Justiça Julian Imthon Farago, que representou o Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Jésus de Queiroz Santiago, expressou satisfação em participar do projeto, destacando o poder da educação na sociedade. “O Ministério Público se une a esta importante iniciativa, de grande relevância para os estudantes do nosso estado. Reconhecemos a importância da educação como agente transformador, capaz de mudar a vida das pessoas. Diante da oportunidade de participar deste projeto, dedicamos todos os esforços para contribuir, concretizando-se com a entrega de veículos”, destacou Farago.
Veículos adaptados para inclusão
As vans doadas pelo MPRO serão enviadas para as superintendências regionais de Porto Velho, Pimenta Bueno e Cacoal. Elas fazem parte de um projeto que escolhe ações voltadas à inclusão e acessibilidade nas escolas públicas. Esse projeto é financiado pelo Fundo de Reconstituição de Bens Lesados (FRBL), que usa recursos de processos judiciais para beneficiar a sociedade.
Escolas atendidas em várias regiões
Entre as escolas beneficiadas estão o Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM/Jaci-Paraná), a Escola Maria de Nazaré, o Major Guapindaia, o Lydia Johnson e o Cene, todas em Porto Velho. Também foram atendidas escolas em Guajará-Mirim, Costa Marques, São Francisco do Guaporé, Alta Floresta do Oeste e Machadinho do Oeste.
