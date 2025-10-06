Modernização da iluminação pública: mais três bairros de Vilhena recebem 100% de iluminação em LED

Publicada em 06/10/2025 às 09h00
A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviço Público (Semosp), concluiu esta semana a substituição total das lâmpadas antigas por luminárias de LED nos bairros Bodanese, Marcos Freire e Greenville. Estes três bairros passam a contar com 100% de iluminação modernizada, integrando o esforço contínuo da administração municipal para aprimorar a iluminação urbana.
O secretário de Obras, Laércio Torres, informou que três equipes de servidores atuam na cidade, dedicadas a reparos e à modernização da iluminação pública. Uma dessas equipes opera no período noturno, focada na identificação e substituição imediata de lâmpadas defeituosas, garantindo a eficiência do sistema.
Nos últimos três anos, o município investiu mais de R$ 13 milhões para otimizar a iluminação pública, um esforço que se traduz em mais segurança e qualidade de vida para a população. O secretário ressaltou ainda que a tecnologia LED proporciona benefícios significativos, como a redução dos gastos com energia elétrica, a diminuição da necessidade de manutenção e uma melhoria substancial na qualidade da iluminação das vias.
Com a conclusão desta etapa, 80% das ruas de Vilhena já contam com iluminação em LED. O cronograma de trabalho da Semosp prevê que os próximos bairros a receberem a substituição das lâmpadas “amarelas” serão: Jardim das Oliveiras, Jardim Primavera, Alto dos Parecis, Barão do Melgaço I e II, Solar de Vilhena e Orleans.
A meta da Prefeitura é finalizar o processo de modernização em toda a cidade no primeiro semestre de 2026.
