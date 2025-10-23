TRAMA GOLPISTA

Ministro Alexandre de Moraes proíbe visita de presidente do PL a Bolsonaro

Na decisão, Moraes vetou a visita por entender que o dirigente do partido de Bolsonaro ficou proibido de visitá-lo após a decisão na qual a Primeira Turma da Corte decidiu reabrir a investigação da trama golpista contra o político