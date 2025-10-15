ROUBO E EXTORSÃO

Ministério Público de Rondônia denuncia agentes por manterem deputado e família reféns em Pimenta Bueno

Os acusados invadiram a residência do parlamentar, no último dia 3 de outubro, usaram arma de fogo para ameaçar as vítimas e exigiram dinheiro, joias e veículos