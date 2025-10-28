Mensagem do governo de Rondônia em celebração ao Dia do Servidor Público, elo direto entre o governo e o cidadão

Publicada em 28/10/2025 às 10h10
Neste 28 de outubro, celebramos o Dia do Servidor Público, data que nos lembra a importância de cada profissional que dedica sua vida a servir a sociedade.
Em Rondônia, temos trabalhado firme para valorizar e reconhecer esse esforço diário dos nossos servidores. Avançamos em planos de carreira, realizamos concursos públicos para fortalecer as equipes, investimos em capacitação contínua e em tecnologia, garantindo melhores condições de trabalho e atendimento mais eficiente à população.
Essas conquistas refletem o compromisso com aqueles que fazem a máquina pública funcionar. O servidor é o elo direto entre o governo do estado e o cidadão, e por isso merece respeito, reconhecimento e valorização, não somente neste dia.
Deixo aqui meu agradecimento especial a cada servidor público do estado de Rondônia. Que possamos seguir juntos, com dedicação e responsabilidade, construindo um estado mais justo, humano e próspero para todos.
Marcos José Rocha dos Santos
Governador do Estado de Rondônia
