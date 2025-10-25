Meninas RObóticas participam pela primeira vez da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Porto Velho

Publicada em 25/10/2025 às 11h30
O grupo Meninas RObóticas, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Porto Velho Zona Norte, participou pela primeira vez da 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), realizada em Porto Velho. O evento, que neste ano teve como tema “Ciência para um futuro mais azul”, reuniu instituições de ensino, projetos e iniciativas voltadas à inovação, sustentabilidade e divulgação científica.
O Projeto Meninas RObóticas foi criado em 2023 a partir do Edital nº 28/2023/PVZN–CGAB/IFRO e é coordenado pelos Professores Ivanilse Calderon, Mariela Tamada e Marcel Rios. A iniciativa tem como objetivo despertar o interesse de alunas do ensino médio pelas áreas de ciência, tecnologia e robótica, fortalecendo habilidades de pensamento lógico, criativo e colaborativo. O grupo é também parceiro do Programa Meninas Digitais, da Sociedade Brasileira de Computação (SBC), reconhecido nacionalmente por promover a participação feminina na computação.
Durante a SNCT, as estudantes do 2º ano do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio ministraram oficinas de Introdução ao Pensamento Computacional com Scratch para alunas de escolas públicas da capital que integram o Programa Partiu IF. As atividades proporcionaram às participantes um primeiro contato com a lógica de programação de forma acessível, lúdica e interativa, despertando a curiosidade e a criatividade.
A Professora Ivanilse Calderon, que acompanhou as ações, destacou o impacto da participação das estudantes. Ela disse ter sido “inspirador ver as meninas colocando em prática o que aprenderam e compartilhando esse conhecimento com outras estudantes. Elas demonstraram segurança, dedicação e vontade de contribuir. A atividade mostrou o quanto o projeto tem impacto na formação de jovens mais seguras e atuantes na tecnologia”.
Emily Fermino de Macedo ressaltou o caráter inspirador da experiência. “Ensinar outros estudantes sobre os conceitos do pensamento computacional me fez perceber como pequenas iniciativas podem despertar o interesse pela tecnologia. Foi muito gratificante ver o envolvimento de todos e entender que esse tipo de ação tem o poder de abrir novos caminhos de aprendizagem e inovação”, contou a estudante.
Para Ingrid Martins, a vivência foi marcada pela troca de saberes e pelo aprendizado mútuo. “Enquanto ensinávamos, também estávamos aprendendo. Percebi como o pensamento computacional pode ajudar a resolver desafios do dia a dia e como a troca de experiências enriquece todos os participantes. Foi especial notar que a tecnologia pode ser um espaço acessível e colaborativo para quem deseja aprender e criar”, avaliou.
A participação das Meninas RObóticas na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia representa inclusão e equidade de gênero nas áreas científicas e tecnológicas. Segundo os docentes, o projeto demonstra como o ensino de programação e robótica pode atuar como instrumento de empoderamento, desenvolvimento pessoal e transformação social, incentivando mais meninas a ingressarem no universo da tecnologia.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!