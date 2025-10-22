Maratona de inovação movimenta o IFRO e cria soluções para os desafios de Porto Velho

Publicada em 22/10/2025 às 14h31
De 17 a 19 de outubro, a Biblioteca do IFRO – Campus Calama foi transformado em um verdadeiro laboratório de futuro. Entre post-its, laptops e ideias em ebulição, o Bera Hackathon – Circuito de Inovação Beradeira reuniu mais de 100 participantes — entre estudantes, empreendedores e servidores públicos — em uma maratona criativa para resolver desafios reais do município de Porto Velho.
Ao longo de três dias, 20 equipes desenvolveram soluções para áreas como mobilidade urbana, zeladoria, iluminação pública, saúde e finanças. Os projetos foram avaliados por uma banca formada por especialistas em inovação, secretários municipais e pelo coordenador de inovação da SEDEC, que destacaram o alto nível técnico e a relevância social das propostas.
O evento foi uma realização conjunta do Sebrae em Rondônia, da Prefeitura de Porto Velho — por meio da Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação e da Agência Reguladora — e do IFRO Campus Calama e Zona Norte. A parceria consolidou uma aliança estratégica entre poder público, academia e setor produtivo para fortalecer o ecossistema de inovação local.
Na abertura, o prefeito Léo Moraes ressaltou o papel do poder público no fomento à cultura de inovação:
“A tecnologia é ferramenta essencial para aproximar o cidadão dos serviços públicos e melhorar a qualidade de vida. O Bera Hackathon mostra que Porto Velho está preparada para inovar com identidade e propósito.”
O superintendente de Tecnologia da Informação, Cezar Marini, celebrou a articulação entre juventude e gestão pública:
“Eventos como este aceleram a tradução de ideias em soluções públicas. Aqui cocriamos serviços que podem melhorar o cotidiano dos bairros, conectando juventude e gestão pública em torno da inovação.”
O Sebrae em Rondônia, parceiro estratégico na iniciativa, reforçou o papel do ecossistema como motor de desenvolvimento. Para Rangel Miranda, coordenador de Inovação do Sebrae:
“Nosso trabalho é conectar talentos, mentores e instituições para transformar protótipos em negócios e serviços sustentáveis. O Bera Hackathon mostra que a Amazônia é um território fértil para a inovação — feita com propósito, identidade e impacto social.”
Durante a maratona, as equipes passaram por mentorias, sessões de prototipagem e apresentação de pitches. As propostas finalistas serão acompanhadas pelos realizadores, com potencial de implantação pela Prefeitura. Mais que prêmios, o evento deixou aprendizados e conexões: jovens descobriram novas possibilidades de carreira, e gestores públicos vivenciaram o valor da inovação aberta como instrumento de transformação.
O Bera Hackathon reafirmou que a inovação pode — e deve — nascer das margens dos rios, das salas de aula e das realidades locais. Com o espírito beradeiro pulsando em cada projeto, Porto Velho mostrou que o futuro da Amazônia será construído com colaboração, criatividade e tecnologia a serviço das pessoas.
